El insólito apodo que le puso Shakira a Gerard Piqué y la última canción que le escribió

Shakira es una de las cantantes más populares a nivel mundial, tiene 47 años de edad y más de 34 años de trayectoria en la industria musical. Ella logró posicionar a la música en español en lo más alto, logró crear grandes hits y se mantuvo durante décadas en el pico de la fama.

Shakira se prepara para lanzar su nuevo álbum de estudio, luego de 7 años sin lanzar ninguno. Se trata de Las mujeres ya no lloran, el cual saldrá en todas las plataformas digitales el próximo viernes 22 de marzo. El disco contará con 16 canciones, algunas ya conocidas como, “Te felicito” junto a Rauw Alejandro, “Monotonía” junto a Ozuna y la Bizarrap Music Session 53, entre otras.

Todas las canciones de "Las mujeres ya no lloran", el nuevo álbum de Shakira. Foto: Instagram

Dentro de la creación del nuevo álbum y las letras de las canciones se encuentra el contexto de que Shakira se separó de Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos, a mediados de 2022 porque el futbolista le fue infiel durante un tiempo con Clara Chia Martí.

Shakira y Gerard Piqué antes de terminar su relación.

Frente al lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, Shakira, en una entrevista con The Times, anunció que habrá una nueva canción dedicada a Gerard Pique. Se trata de “Última”, y explicó: “Era la última canción del disco, y por eso lo llamé así. Teníamos todas las canciones terminadas, pero yo pensaba: ‘no, no voy a poder cerrar este disco. Me voy a ahogar con esta canción. Está atascada aquí, es un quiste, necesito extirparla’”.

“Así que me metí en el estudio, la produje, la escribí, la terminé y la canté en un día. Y también es la última canción que pienso escribir sobre ya sabes quién, el que no debe ser nombrado: Voldemort”, explicó Shakira y llamó a Piqué como al personaje malvado de Harry Potter.

Shakira habló de “Última”, la última canción para Gerard Piqué. Foto: Instagram

Shakira explicó el título de su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran

En dicha entrevista, Shakira dijo “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” en la Bizarrap Music Session, y esa frase quedó como título del álbum, y explicó: “El llanto en sí siempre será un mecanismo de supervivencia para los seres humanos. Es una parte importante de la vida. Y siento que las mujeres de hoy no necesitamos que nos digan cómo tenemos que curarnos, cómo tenemos que lamer nuestras heridas. Somos nosotras quienes tenemos que seguir adelante y preservar nuestra especie, preservar la supervivencia de nuestra descendencia, de las lobas que somos”.