El Indio Solari en Gelatina: su relación con Skay, la canción que le robó Luca Prodan y su lucha contra el Parkinson

El Indio Solari reapareció en una entrevista exclusiva para Gelatina. Pedro Rosemblat, creador y conductor del canal de streaming, tuvo un mano a mano con el legendario músico argentino en el que repasaron varios tópicos: desde los comienzos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, hasta la actualidad política del gobierno de Javier Milei.

El Indio Solari en Gelatina

En una charla, de más de una hora, el Indio Solari se abrió y compartió sus reflexiones, opiniones y hasta hizo varias confesiones. Desde las sombras, el emblemático músico accedió a responder las preguntas de Pedro Rosemblat en una entrevista exclusiva, luego de varios meses sin aparecer frente a cámara.

Qué dijo el Indio Solari sobre Javier Milei

“No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está”, reflexionó el Indio ante la pregunta de Pedro Rosemblat sobre su opinión sobre la actualidad política y social de la Argentina. “Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque no están cagando en la cara. La gente no se da cuenta de que el diablo se caga en su nariz. Ahora el Papa coincide conmigo, estamos en la misma”, agregó con sentido del humor.

En esta misma línea, el Indio opinó sobre la juventud, las ideas libertarias y el apoyo al gobierno de Javier Milei a quién bautizó como “el enano de la motosierra”. Sin filtro, aseguró que “son los peores trolls, no tienen ninguna coherencia”. Aunque, respecto a las críticas que recibe, aseguró que “las peores balas son las que no son públicas” y sostuvo: “Garpa pegarme porque soy un ‘millonario de izquierda’. Han inventado un personaje maravilloso”.

Asimismo fue muy crítico de la realidad social y política que atraviesa el país desde hace varios años. “La democracia no sé si tenemos tantos años, porque si el que gobierna es el Fondo Monetario… Acordémonos que una de las condiciones básicas de un Estado es que pueda manejar su economía, si la manejan en otro lado no estamos tan liberados. La democracia no nos ha dado un sistema que podamos vivir de la manera que promete”, señaló.

La lucha del Indio Solari contra el Parkinson

Sobre su salud, el Indio Solari reveló que, por el momento, no es un impedimento para seguir trabajando. “Va a seguir habiendo canciones. No sé hacer otra cosa”, remarcó. Aunque descartó la posibilidad de volver a un escenario: “La vejez es una cagada. Yo no sirvo para viejo. Hacer canciones es lo que me mantiene vivo”.

“Quizás hagamos un streaming de manera paulatina, grabándolo de a poco, sin apuro”, adelantó sobre sus futuros trabajos. “Lo único que podría ser es que esta enfermedad sea muy dañina y de pronto uno decida viajar con el bondi vacío. No sirvo para viejo, la decrepitud es un espanto”, confesó sobre el Parkinson como impedimento para continuar con sus proyectos artísticos.

La relación del Indio Solari con Skay Beilinson

En su mano a mano con Pedro Rosemblat también habló sobre su distanciamiento con Skay Beilinson debido a diferentes formas de ver y sentir la música. “A Skay lo ata seguir manteniendo la cultura del blues y del rock. Pero yo no creo que eso sea bueno. Yo tengo otra ambición”, confesó el Indio.

Skay Beilinson e Indio Solari comparten una broma en el fragor del último show de Los Redondos. (La Voz/ Archivo)

Además, comentó que él creía que los demás miembros de los Redondos apoyaban lo que decía como discurso público. Sin embargo, no siempre fue así. “Teníamos personalidades totalmente diferentes. Una serie de malentendidos de la vida nos juntaron en un plan exitoso. Y nos llevamos bien haciendo canciones. Eso es todo”, reflexionó.

El Indio Solari y su relación con Luca Prodan

En la entrevista para Gelatina, Pedro Rosemblat se animó a preguntarle al Indio Solari sobre una leyenda urbana del rock nacional: su supuesta pelea con Luca Prodan.

Luca Prodan

“Yo no fui amigo de Luca (Prodan)”, aseguró el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Luego, hizo referencia a la supuesta letra que le robó el cantante de Sumo. “Él se llevó de la casa de Poli y de Skay una letra mía que no sé cómo se llama en realidad”, reveló Solari. “‘Mejor no hablar de ciertas cosas’ ¿esa es tuya?”, indagó Rosemblat. “Sí, sí”, aseguró el Indio.

Cuando Pedro le preguntó si él le había robado una letra a su colega, el Indio sostuvo: “No, yo no necesité quedarme con la letra de nadie”. Y dio su versión de la historia: “A él le gustó, y se la llevó, y la cantó, e hizo una canción diferente de la que habíamos pensado con Skay hacer, pero que nunca le dimos mucha pelota. Era demasiado críptica la letra. En cambio, si la tocabas en un funk… Para mí la versión está muy buena”.