El fuerte cruce de Luck Ra con Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: “Siento que no me...”

En una nueva emisión de La Voz Argentina, las emociones estuvieron a flor de piel y no solo por el talento de los participantes. Luck Ra, uno de los coaches de esta edición, vivió un momento particular cuando pidió ayuda a sus colegas para tomar una decisión complicada… y no obtuvo la respuesta que esperaba.

El episodio comenzó luego de que Jacqueline Medina y Aylu Ñañez, dos integrantes de su equipo deslumbraran con una presentación cantando “Cobarde” de Ángela Leiva, que dejó a todos los jurados impresionados. La elección no era sencilla y, en busca de alivianar la presión, el cantante cordobés decidió consultar a sus compañeros.

Luck Ra y La Joaqui en la etapa de las batallas de La Voz Argentina 2025.

El cruce que protaginizaron Luck Ra y Soledad Pastorutti

La primera en responder fue Soledad Pastorutti, pero lejos de facilitarle la decisión, le dejó claro que prefería no influir. “Va a estar difícil ayudarte porque a la pareja me la creí. Muy difícil inclinarme por uno porque los dos me gustaron mucho. No te quiero ayudar, pero no porque no quiero, sino porque siento que no sería lo correcto”, explicó la artista.

Ante esas palabras, Luck Ra no dudó en lanzar un comentario que desató risas en el estudio: “A veces siento que no me querés, Sole”. Aunque su tono fue claramente en broma, el momento dejó en evidencia la buena onda y complicidad que mantienen los coaches. Ambos siguieron intercambiando sonrisas, y finalmente el intérprete de “La morocha” asumió la responsabilidad de elegir por sí mismo quién continuaría en competencia.