El filoso comentario de Flor de la V a una de las “exparejas” de “La Tota” Santillán: “¿Por qué justo...?”

La muerte de “La Tota” Santillán generó mucho desconcierto en el mundo del espectáculo. Luego de que comenzara la investigación sobre el deceso, su círculo más cercano ha brindado declaraciones a la prensa sobre el conductor.

“Él siempre estaba acompañado, pero en ese momento estaba solo. Él bajó del primer piso, seguramente, y se encontró con el fuego. Yo lo conozco a mi hermano, lo conozco hasta como respira, yo viví mucho tiempo con él”, señaló Horacio, el hermano de “La Tota”.

Ahora bien, otras de las personas que han hablado sobre la muerte del conductor han sido sus “exparejas”. Entre ellas Cecilia Oviedo, quien recibió una reprimenda por parte de Flor de la V en vivo que sorprendió a todos los presentes.

Cómo fue el altercado entre Flor de la V y una de las “exparejas” de “La Tota” Santillán

El pequeño altercado ocurrió en “Intrusos”, cuando la conductora presentó a Cecilia Oviedo como su entrevistada. Allí, aseveró con frustración que, pese a que creía en las cosas que hizo Santillán, sus ex parejas se estaban “colgando del muerto”.

“Me parece que acá. Ya nadie duda de lo que hizo. Lo que sí, lo que me parece es que sé, por ejemplo, se están colgando del muerto. Lo que vos estás haciendo es colgarte del muerto, lo que hizo Fernanda (Vives) ayer”, sentenció la conductora con cierta molestia.

Seguidamente, pese al momento incómodo, la conductora le consultó a Cecilia cómo fue su experiencia personal con “La Tota” durante el tiempo que estuvieron juntos. Allí, la ex pareja explicó que pese a mostrarse como su pareja durante la época del Bailando 2008, era mentira.

“Hacíamos shows y en ese momento estaba en pareja con Fernanda. Después se separa. Obviamente, le encantaba hacer todo tipo de shows. Después, hubo un montón de novias, pero la única que entró al Bailando fui yo. Había un arreglo, obviamente, éramos amigos”, sentenció Cecilia.

Finalmente, reconoció que tuvo una pelea con el músico tropical y se alejó del. Durante ese tiempo, se comunicó con Fernanda para aclarar las cosas sobre “La Tota” y lograron resolver sus problemas.

“Después tuve una pelea con él, no importa cuál, y me alejo. Después hablé con Fernanda, ella me preguntó el tipo de relación, y ella lo sabe. Por eso, hasta el sol de hoy, todavía tengo relación con ella”, cerró Cecilia.