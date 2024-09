El emotivo mensaje de Cris Morena a Romina Yan a 14 años de su muerte: “Te voy a elegir en todas mis vidas”.

El 28 de septiembre de 2010, la vida de Cris Morena se transformó para siempre tras la inesperada muerte de su hija, Romina Yan, quien falleció a los 36 años. La actriz, conocida por su icónico papel en Chiquititas, dejó un profundo vacío en su familia, entre sus colegas y en todos aquellos que crecieron viendo sus programas.

La pérdida de Romina no solo impactó al mundo del espectáculo, sino también a los espectadores que la admiraban y seguían. Muchos de ellos crecieron viendo sus novelas dirigidas al público infantil y juvenil, en las que fue protagonista de varias producciones realizadas por su madre.

Por ello, cada año en esta fecha, la productora comparte mensajes y recuerdos en homenaje a su hija. Este año, Cris Morena publicó un conmovedor video en su cuenta de Instagram, acompañado de unas palabras muy emotivas.

Así es el video que publicó Cris Morena en homenaje a Romina Yan

En el video se pueden observar velas encendidas y, al fondo, una imagen de Romina. La voz en off de Cris se escucha decir: “Hijita amada, hoy estás más que nunca en mí. Sos una presencia permanente que me abre el corazón, me lo agranda. Me duermo contigo y me despierto contigo”.

Y continuó: “Sé que estás porque aprendí a sentirte. Nuestro amor se expande porque tu compañía es eterna. Y te voy a elegir en todas mis vidas, hijita. En todas, Ro. Te amo, Mamita”.