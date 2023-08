El duro relato de Araceli González cuando estaba en el mejor momento de su carrera: “La vida se hacía horrible...”

No hay dudas sobre el talento de Araceli González como actriz. Durante muchos años formó parte de inolvidables interpretaciones en la pantalla chica, en el cine y en el teatro con los que supo conquistar a su público y ganarse un lugar en los medios de comunicación.

Araceli González Foto: Instagram/araceligonzalez67

A lo largo de su extensa trayectoria, la actriz formó una comunidad de fanáticos que están pendientes de ella. Y ahora lo hace a través de las redes sociales, que es por donde se comunica y comparte más detalles de su vida.

Si bien la famosa se encuentra más alejada de las cámaras, ahora se dedica a su empresa de cosméticos y de vez en cuando realiza alguna producción de fotos recordando sus tiempos como modelo.

A pesar de que la actriz hoy cuenta con una carrera de más de 20 años, no siempre fue fácil, pero logró pasar las dificultades con ayuda de la gente que le quería. En una época en la que muchos famosos se animan a hablar y contar sus experiencias con la salud mental, esta vez la actriz contó su propia historia.

Araceli González Foto: Instagram/araceligonzalez

El duro relato de Araceli González sobre los ataques de pánico

Araceli habló en una entrevista sobre el momento difícil que vivió cuando estaba en pleno auge de su carrera, pero en salud no se encontraba bien. “Era 1994, en la época de ‘Nano’ (la telenovela), yo estaba en el mejor momento de mi carrera y, sin embargo, debía ayudarme con pastillas para salir de casa. Le pedía a mi hermano que me llevara a grabar y miles de veces llamaba a mi psiquiatra llorando”, relató la actriz.

Araceli González rememoró su look más sofisticado y sensual de 2014 Foto: Instagram

Una situación que se extendió por más de 10 años en los que no podía disfrutar de su éxito porque le costaba presentarse al público. “Me costaba quedarme en los eventos y muchas veces salía de ahí y me iba directo hacia el hospital. La vida se hacía horrible a merced de eso”, manifestó.

En un contexto en el que no se hablaba de salud mental y era difícil que alguien comentara sobre ir a un psiquíatra o psicólogo. Ante esto, la actriz comentó: “Era sumamente vergonzante decir que uno sufría de ansiedad o de pánico. Y mucho tiempo antes de poder hablarlo con la naturalidad me repetía a mí misma que no estaba loca, que no me iba a morir de eso”.

Sin embargo, con el paso del tiempo y ayuda de profesionales, Araceli logró salir adelante y cree que es necesario dejar su testimonio para que muchas personas que le siguen puedan encontrar ayuda.