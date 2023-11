El día que Pao Dulzura fue al programa de Guido Kaczka para mostrar su parecido con María Becerra

En Bienvenidos a bordo, el programa que encabezaron Guido Kaczka y luego Laurita Fernández, estaba la puerta de los parecidos: los concursantes que sentían tener similitudes físicas con algún famoso se acercaban al lugar y participaban por un gran premio.

Hace poco fue el turno de una joven que llegó e impactó a todos con su gran parecido físico con la cantante argentina María Becerra. Desde el flequillo y la sonrisa hasta su actitud y su forma de vestir, Paola causó impacto y los jurados adivinaron instantáneamente a quién se parecía.

Pronto se supo que, como María, que inició su camino a la fama en YouTube, esta joven también tiene una base sólida de seguidores en redes sociales. Se llama Pao Dulzura y alcanza los 523 mil seguidores en Instagram. Por el momento, su TikTok se encuentra desactivado.

En sus redes sociales, Pao realiza canjes y sube todo tipo de contenido con los que entretiene a sus seguidores. Hace poco, se grabó en un mano a mano con More Con Flow, la niña que se hizo viral en TikTok y ahora inició su carrera como cantante.

Así es Pao Dulzura, el clon de María Becerra

A la hora de vestir, tanto Pao como María comparten su fanatismo por el estilo urbano. Además, al igual que Cazzu, ambas tienen como toque distintivo el flequillo bien recto sobre la frente y cortado a la altura de las cejas.

Recientemente, Dulzura manifestó en redes sociales su bronca contra aquellos amigos que cambiaron luego de hacerse famosos: “Cómo cambia la gente con la fama me da un poco de bronca. Venden una cosa y al fin y al cabo es todo mentira. Solo hay que tener en cuenta la humildad, que te hace grande. De lo contrario, poco te va a durar”.

Como muchas otras figuras de las redes, Pao Dulzura vende contenido en redes. Un seguidor se animó a cuestionarla por este “estilo de vida”, como lo definieron, y ella contestó con mucha altura: “No sé a qué te referís exactamente con esa pregunta porque yo en mi vida hago muchas cosas. Una de ellas es ser graciosa y extrovertida en redes”.

“Después, el tema laboral empecé porque no tenía nada de plata para comprarme ni un caramelo. Me tiraron la idea, lo pensé mucho y decidí hacerlo. Hoy me va muy bien y no pienso dejarlo porque es parte de mi vida. Más allá de eso, soy una persona normal que se vive riendo y bailando”, sentenció Pao Dulzura.