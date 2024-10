Victoria Vanucci ha estado en el centro de atención durante el último año. Su relación con el presidente Javier Milei y su respaldo a Israel han captado la atención de sus seguidores, quienes están atentos a sus actualizaciones en redes sociales.

“Sé que se me está vinculando con el presidente de la Nación, del cual tengo sumo respeto respecto a la figura presidencial (...) Quiero que sepan que tenemos muchas cosas en común, compartimos el amor por el judaísmo, compartimos el mismo rabino (...) Me parece que es un buen momento para aclarar que no tengo ningún tipo de relación amorosa”, detalló Vanucci.

Ahora bien, en las últimas horas se hizo viral un video de la actriz que generó preocupación a sus seguidores. En el mismo, se ve el cansancio de Victoria Vanucci por un elemento particular.

¿Qué le ocurrió a Victoria Vanucci?

El video fue presentado por la tenista en sus redes sociales. Ahí, junto con la cara embarrada de chocolate, comenzó a realizar gestos de hartazgo con ciertos tonos de humor.

“Necesito ayuda”, expresó la cantante con cierto cansancio sobre un asunto que le afectaba.

Seguidamente, Victoria Vanucci le solicitó consejos a sus seguidores sobre cómo lidiar con la etapa preadolescente de su hija.

Así es la casa en la que la actriz vive sus días.

“Mi hija es preadolescente. Y si alguien tiene un consejo, por favor pasen, porque necesito ayuda”, aseveró la tenista sobre la situación que pasaba con su hija.

Finalmente, para recalcar su situación, comenzó embarrar su cara de chocolate, pese a las quejas de Indiana. “Indiana, Indianita, bien que lo comés”, expresó la madre con ironía.

La respuesta de sus seguidores al “descargo” de Victoria Vanucci

El video de Vanucci y el chocolate generó cierto desconcierto en redes sociales. Desde este punto, gran parte de los mensajes mostraron preocupación por su accionar.

“Qué le pasa a esta señora por dios”, “Pobres chicos, la madre que les tocó”, “Un poco violento todo”, “Al psicólogo, toda la familia”, destacaron algunos seguidores.

¿Victoria Vanucci se va a Israel?

Desde otro aspecto, la actriz reveló que se mudaría a Tel Aviv, Israel, junto a sus hijos. Para ello, hará servicio militar de forma voluntaria para apoyar al país en medio de la guerra con Hamás.

Victoria Vanucci en el living de "La noche perfecta". (Captura)

“El Aliá es cuando vos vas a vivir a Israel y tenés que cumplir obligatoriamente el servicio militar. En mi caso es distinto porque el Aliá y el servicio militar obligatorio es para personas más jóvenes. Por la edad que tengo, no sería obligatorio para mí, pero sí sería voluntario, entonces lo mío es voluntario”, explicó la actriz sobre su próximo objetivo en Israel.