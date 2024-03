El desesperado pedido de Diego Reinhold para solventar los gastos de su hogar de niños

El actor, director y comediante Diego Reinhold es sensible a la situación social. Desde hace años es el encargado del hogar de niños Conceptos Sencillos. En una nota con Implacables por Canal 9, el actor habló de cómo los está afectando la crisis económica. Llegó a denunciar que se quedaron sin dinero para pagar los traslados de los menores a sus controles médicos.

En su desesperado pedido, Diego Reinhold habló de la delicada situación financiera del hogar de niños. “No puedo ni decir las cosas que estamos viviendo. No puedo hablar por una cuestión de que no quiero quilombo pero está dificilísimo”, expresó. “Siempre tenemos una población total de 13 vacantes que están siempre completa, ocupadas. Son chicos de 0 a 6 años, por suerte chicos y chicas, bebitos. Por eso, siempre estamos faltos de pañales y toallitas húmedas sobre todo”, dijo desesperado.

En el espectáculo, Diego Reinhold canta, baila y hace humor, rodeado de un elenco que lo acompaña.

El actor que se inició en el teatro junto a Hugo Midón, explicó: “Pero más que nada, en estos tiempos tan difíciles, necesitamos dinero. Ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros de los traslados de los chicos a los hospitales y otras cosas. Los gastos se multiplican y el tema del dinero es fundamental para poder llevar al pibe al hospital, lo mínimo”.

“Por suerte pude poner un televisor de 70 pulgadas que esta buenísimo, nuevo, que no lo saqué de la caja. Y otros premios más para hacer una rifa que vale 3.000 pesos”, contó Reinhold acerca del método al que recurrieron para solventar los gastos.

La vida de Diego Reinhold en Córdoba

“Sigo armando mi casa en Córdoba. Esta semana me tengo que ocupar un poco de eso. Todavía no la pude inaugurar. Hay una parte que estoy por terminar dentro de poquito. La otra me va a llevar más tiempo. Pero tengo toda una vida por delante”, contó Diego Reinhold sobre una propiedad que está terminando de construir en la zona de Río Tercero.

“Son ese tipo de cosas en las que uno se manda de intrépido. Y era muchísimo más quilombo del que yo me imaginaba. Pero la vida es una sola y la vivo así. Hay un montón de gente trabajando ahí en la actualidad. Además, tengo a mis vecinos que me la cuidan. Y ahora voy a viajar yo pero me viene bien porque aprovecho para despejarme”, cerró el actor.