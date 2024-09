El desesperado pedido de ayuda de Sabrina Cortez en medio de su problema de salud: “Dejé las...”

A poco más de dos meses de la final de Gran Hermano 2023, Sabrina Cortez, una de las participantes más destacadas del reality, sorprendió a sus seguidores con un desesperado pedido de ayuda. La modelo y ex “hermanita” compartió un video en TikTok, en el que mostró su rostro al natural, revelando un brote de acné que afectó profundamente su piel. Con voz sincera y preocupada, Sabrina detalló cómo este problema la está afectando tanto física como emocionalmente.

“La estoy pasando heavy, heavy”, confesó en el video, donde se mostró sin maquillaje y señaló las erupciones en su rostro. Cortez mencionó que desde que salió del reality estuvo lidiando con esta situación, que le resulta difícil de controlar. En su relato, buscó posibles causas, como cambios hormonales y el estrés vivido durante su estadía en la casa más famosa del país. “Desde que salí de GH la estoy pasando como el ojete con los granos”, afirmó.

La exconcursante del reality mostró sus consecuencias físicas.

Sabrina Cortez mostró las consecuencias físicas que le trajo participar en Gran Hermano

Desde su salida de Gran Hermano, Sabrina Cortez que enfrentarse a la vida fuera del encierro, y con ello, a los cambios que esto implica. La exposición mediática, la presión del público y la reintegración a su vida cotidiana fueron desafíos que, según ella misma, podrían haber influido en este brote. Además, Cortez reveló que dejó de tomar anticonceptivos, un factor que cree que podría haber contribuido al desarreglo hormonal que está experimentando.

“Dejé las pastillas anticonceptivas. Las tomé muchísimos años y no las quería más en mi vida. Me puse un DIU”, explicó, sugiriendo que este cambio podría ser uno de los motivos detrás de su acné. La modelo también admitió que su alimentación estuvo siendo caótica: “Como como una ballena con hambre las 24 horas del día. Es una cosa que no puedo parar”.

Sabrina aseguró que no sabe qué puede estar provocando el acné.

Sabrina reconoció que necesita adoptar hábitos más saludables, como mejorar su dieta y hacer ejercicio, pero confesó que le está costando mucho lograrlo. “Sé que tengo que organizarme con la alimentación y comer mejor. Sé que tengo que entrenar, sé que tengo que tomar mucha agua. Yo lo tengo clarísimo. Pero no lo puedo hacer”, lamentó.

La ex concursante de Gran Hermano mostró su preocupación.

A pesar de este difícil momento, Cortez aseguró que su autoestima se mantiene firme. “Gracias a Dios no soy una persona a la que le toque la autoestima tener este tipo de cosas”, afirmó, intentando mostrarse positiva ante sus seguidores. Con su video, la modelo no solo pidió ayuda a su comunidad, sino que también buscó generar conciencia sobre los problemas que muchos enfrentan con su piel y la importancia de buscar apoyo y soluciones.