El descargo de Nicole Neumann sobre su alimentación vegana luego de que la acusaran de comer sushi

Nicole Neumann se encuentra muy feliz luego de su casamiento por civil que fue el 8 de noviembre, por lo que recurre a las redes sociales para compartir parte de su dicha, además de preparar todos los detalles para la fiesta que será el 8 de diciembre.

Nicole Neumann habló de su alimentación Foto: instagram

En las últimas horas la modelo publicó una historia en la que aclara como es su alimentación luego de que la acusaran de consumir sushi con pescado ya que es vegana. Lo que generó el enojo de la modelo y decidió hacer su descargo sobre el tema.

Nicole Neumann habló de su alimentación Foto: foto

Qué dijo Nicole Neumann sobre las acusaciones de que consume sushi de pescado

Hace muchos años que Nicole contó que tiene una alimentación vegana por lo que no consume ningún tipo de alimentos que derivan de animales. Sin embargo, en su familia y amigos sí, lo que a veces genera confusiones y sus seguidores no tardan en reaccionar.

La modelo fue contundente: “Quiero aclarar un mito que quieren instalar de que como sushi, si como sushi vegano o vegetariano. No como sushi con pescado así que no sé porque existe ese rumor que no sé de dónde lo sacaron”.

Qué dijo Nicole Neumann sobre las acusaciones de que consume sushi de pescado Foto: instagram/nikitaneumannoficial

“Dejen de decir cosas que no son, no como animalitos muertos bajo ningún concepto. Lo de 80% vegana que dije hace un momento es porque por ahí, si rara vez estoy en algún evento o restaurante por ahí como un postre que claramente no es vegano, pero nada más que eso”.

Luego habló de que cómo lleva convivir con personas que tienen otra alimentación. “Si alguna vez viene alguna comida y en algún costado hay algo que contenga animales, es porque claramente convivo con gente que no es vegetariana ni vegana. No puedo decidir sobre qué comen los otros, pero sí lo que como yo”, expresó la top model.