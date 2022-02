Luego de seis años sin poder ver a sus hijos, Sebastían Domenech contó a través de su cuenta de Twitter que ahora, cada vez que quiera hablar de sus hijos o publicar fotos de los menores en sus redes sociales, será multado por la Justicia. A continuación te contamos los detalles.

Sebastían Domenech. Foto: Google F

Como prosigue la causa contra Sebastían Domenech

Seis años atrás, Sebastían Domenech fue denunciado por su ex esposa por maltrato infantil hacia sus hijos, lo cual hizo que la Justicia fallara en su contra y le impusiera una restricción hasta el día de hoy vigente a pesar de que, el delito finalmente fue descartado.

Este día miércoles, el periodista compartió a través de su cuenta de Twitter una serie de mensajes que anuncian un nuevo fallo por parte de la Justicia, que lo intima a pagar una multa por $20 mil cada vez que hable o publique fotos de sus hijos en redes sociales, o por cada declaración que haga con respecto a cómo prosigue la causa.

“La ‘Justicia’ que me tocó por desgracia finalmente le pidió al Fuero Penal que me investigue por el delito de desobediencia. Y además me intima a pagar una multa de 20 mil pesos por cada publicación que yo haga en las redes o en los medios. Así quiere callarme” anunciaba el miércoles por la tarde, advirtiendo que “Si no publico más, es porque ya no tengo más plata para seguir pagando multas”.

“Pero no le tengo miedo a esta acusación porque esto no es un ‘desacato’, es mi lucha para recuperar el vínculo con mis hijos. El tiempo pasado ya lo perdimos para siempre” anunciaba sobre la relación con sus hijos mellizos de 11 años.

“Les regalé seis años... SEIS AÑOS de la infancia de mis hijos para que corrijan el gravísimo error que cometieron al separarme de los nenes por una falsa denuncia. Y siempre les hice caso a todo lo que ordenaban” expresaba el periodista, arremetiendo finalmente, que, “De hecho, jamás le impusieron multa ni nada a la otra parte en cada revinculación a la que faltó para así poner sus palos en la rueda. Ahora soy yo quien no va a parar de exigir que impartan Justicia de verdad”.

“Si pelear por mis hijos en esta causa incluye quedar con antecedentes y realizar una probation, como anticipa la jueza, bienvenida sea esa detención. Llevaré con orgullo ese antecedente y soy capaz de tatuarme el número de expediente en el pecho” finalizaba su descargo por Twitter Sebastían, quien luego de estar un largo período en silencio decidió, finalmente, contar sobre su calvario pero, también, llevar con orgullo su lucha.