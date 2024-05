El antes y después de Rodrigo Noya: así fue su cambio físico tras la cirugía

Rodrigo Noya es un actor argentino que comenzó su carrera cuando apareció en el programa “Agrandadytos”, el cual fue un antes y después para él. Desde ese entonces se lo vio como actor en diferentes novelas y obras de teatro.

El actor tiene una característica única, sus anteojos, como una marca registrada en él. Sin embargo, hace unos meses, Rodrigo Noya reveló que quería un cambio para su vida, es por eso que decidió operarse para sacarse los anteojos, pero sobre todo por una cuestión de “salud”.

El actor viajó a Mendoza a operarse, y en su perfil de Instagram fue contando todo el proceso, desde que subió al avión, pasando por el prequirúrgico, la cirugía y el postoperatorio. “Los anteojos me acompañaron toda mi vida, formaron parte de mi personalidad y hoy decido operarme por una cuestión de salud. Muchos me estuvieron preguntando qué es lo que me voy a hacer. La operación consta de un lente intraocular, es decir, como un lente que va dentro del ojo”, contó Rodrigo Noya.

Rodrigo Noya mostró su aspecto después de la cirugía

Ya operado, el actor contó cómo fue el proceso de la cirugía y lo feliz que se siente por este cambio en su vida. “Entré y salí del quirófano en literalmente 10 minutos sin sentir absolutamente nada, como si nunca me hubiesen operado. Sin dolores sin molestias sin nada. Recibí muchos mensajes de amigos y gente deseándome lo mejor y fue hermoso, leerlos, pero más emocionante fue leerlos sin anteojos cosa que creí que nunca iba a poder hacer”, escribió Rodrigo Noya en una publicación.

El cambio de Rodrigo Noya tras su cirugía de ojos Foto: instagram/_rodrinoya

Unas semanas después de la cirugía que cambió su vida, el actor mostró cómo es su aspecto sin anteojos, ya que debió usar por varios días lentes de sol oscuro como parte del postoperatorio.

Rodrigo Noya mostró su aspecto después de la cirugía Foto: instagram/_rodrinoya

Rodrigo Noya compartió varias fotos de su cambio en su perfil de Instagram, luego de su cirugía el actor volvió a sus actividades de rutina como son sus ensayos para su obra de teatro, encuentros con amigos y partidos de fútbol.