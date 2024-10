El alarmante mensaje de Lola Lanata sobre el suicidio: “El sufrimiento es tan grande”

Jorge Lanata se encuentra pasando un momento delicado de salud, después de estar más de tres meses internado en el Hospital Italiano fue trasladado a la Clínica Santa Catalina para comenzar su proceso de rehabilitación de a poco. Sin embargo, en su familia estalló el escándalo entre su actual esposa Elba Marcovecchio y sus hijas Bárbara y Lola.

Mientras el periodista permanece internado, afuera se vive un conflicto entre su esposa actual denunciada por las hijas por hurto, acusaciones de querer envenenar al periodista y usar su dinero. Por su parte, la abogada contraatacó a las hijas de su marido y presentó pruebas y un escrito en la Justicia para defenderse.

El chat de Elba con Barbara Lanata donde se habla de una comida.

“Mintieron cuando dijeron que no iba al hospital, cuando eran ellas que iban ocasionalmente. Mintieron cuando me acusaron de envenenar a mi marido, obligándolo a comer dulces, cuando eran ellos los que le compraban dulces y pizzas. Mintieron sus testigos cuando me imputaron que le encendían cigarrillos cuando su propia hija le buscaba su hotel para cigarro”, fueron algunas de las declaraciones que Elba presentó en la Justicia.

Lola Lanata, la hija menor de Jorge Lanata. Gentileza Instagram.

Después de la denuncia y las palabras cruzadas, Lola Lanata, la hija menor del periodista compartió un alarmante mensaje en redes sociales que preocupó a todos por su contenido.

El preocupante mensaje de Lola Lanata tras la polémica con Elba Marcovecchio

La joven de 20 años dejó un mensaje junto a la línea directa de teléfono de prevención al suicidio. “Aprovecho para dejar un textito de Mia Garberr para todas las personas que se sienten poco acompañadas, no están solos”, escribió Lola Lanata.

El mensaje de Lola Lanata que generó preocupación

“A veces el sufrimiento es tan grande, tan pesado e intenso; que ya no existen palabras para explicarlo. Si alguna vez lo viviste, si lo estás viviendo ahora: déjame decirte que termina. Y que vienen cosas mejores. Te quedan tantas comidas por probar, atardeceres por ver y besos por dar”, señala el texto que compartió la hija menor del periodista.

“¿Rendirte? Ni se te ocurra pensarlo. Tu existencia importa muchísimo, tal vez no lo veas así, pero la Tierra te dejó pasar por ella por un rato y ese rato tiene que valer la pena. Si tan solo te vieras... Sos increíble, la gente te quiere y vales la pena. Tu vida vale. Por favor, no te la quites”, agregó en el mensaje Lola Lanata.