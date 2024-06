¡Disputa familiar! El hermano de Furia de Gran Hermano 2024 explotó contra Coy: “Se creyó el personaje”

Gran Hermano 2024 fue un antes y después para Juliana Scaglioni. Luego de quedar entre los seis finalistas, la hermanita sigue siendo reconocida por su particular personalidad y disputas contra sus compañeros.

“No te confundas conmigo, yo no soy ninguno de estos (...) No me tengas miedo, pero tenme respeto. ¿Te piensas que porque gritas tengo que cerrar el o…? Te hice un chiste, si tienes la tanga cruzada es problema tuyo”, le increpó Agostina a Juliana durante una de sus explosivas discusiones.

Ahora bien, las disputas por Furia no sólo ocurrieron en la casa. Tras la salida de la doble de riesgo, Ezequiel Scaglione, su hermano, apuntó contra de uno de sus apoyos más importantes: Coy.

La postura de Ezequiel Scaglioni sobre Coy

Scaglioni brindó su postura en Mitre Live. Ahí, aseguró que Coy bloqueó a todos sus familiares durante la participación de Furia en Gran Hermano 2024.

“Coy bloqueó a todos los familiares, me bloqueó a mí y ya es demasiado la gente que me escribe que no está bueno lo que está haciendo”, aseguró el hermano de la entrenadora física sobre la actitud de Coy.

Seguidamente, Ezequiel expresó que si bien le agradecía a Coy por el apoyo a Furia durante su participación en el reality, ya no era la persona indicada para contener a Juliana.

Gran Hermano 2024: por qué Coy, la hermana de Furia, no entró a la casa Foto: Aire de Santa F

“Furia está en un nivel que va camino a ser una profesional y ya no necesita a Coy, le agradecemos todo lo que hizo hasta acá, pero ahora necesita a una persona que la forme. Ella necesita otro tipo de contención, no a Coy. No está a la altura de acompañar a un profesional”, expresó Scaglioni sobre lo que necesitaba Furia tras su salida de Gran Hermano 2024.

Respecto a la actitud de Coy, sentenció que estaba comportándose de forma violenta con los medios de comunicación. Ante ello, le recriminó que se anotara a un programa por ella misma.

El mensaje secreto de Coy a Furia sobre quien debería salir tras su ingreso a Gran Hermano 2024 Foto: instagram/

“No sé en donde se quedó Coy, porque la violenta ahora está siendo ella, se creyó el personaje y más importante que Juliana. Si quiere ser famosa, que se anote en un programa y listo”, destacó con sumo enojo.

Finalmente, aseveró que Coy nunca había trabajado y que ahora realizaba negocios a través de Juliana sin su consentimiento. “Coy nunca fue nadie, nunca hizo nada; no labura y la mantiene el marido. Estoy atendiendo a personas que hacen negocios con ella por Juliana, a costas de ella. Coy hace negocios con Furia desde el día uno y Juliana no sabía nada”, cerró.