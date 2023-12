Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, grabó una canción navideña y enterneció a todos

Flavio Mendoza es uno de los artistas más talentosos del país, a lo largo de su carrera en los medios de comunicación y el teatro supo demostrar su carisma y destreza para el baile, la coreografía y como productor de increíbles shows.

Pero no solo eso, sino que el artista también tiene una gran comunidad de seguidores en las redes sociales con quienes comparte cómo es su rutina, los momentos que pasa con su hijo Dionisio y los looks que usa.

El pequeño de cinco años ya es toda una celebridad en las redes sociales ya que tiene su propia cuenta de Instagram, donde destaca con sus looks y tiernas publicaciones que conquista a sus seguidores.

El debut musical de Dionisio que emocionó a Flavio Mendoza

Esta vez el hijo de Flavio Mendoza se llevó toda la atención porque a su corta edad ya debutó como cantante, todo indica que heredó la faceta artística de su papá. Se trata de una canción navideña que grabó para las plataformas musicales y está relacionada con el show “Una Navidad Mágica”.

El debut musical de Dionisio que emocionó a Flavio Mendoza Foto: instagram/flaviomen

El espectáculo de acrobacia y arte que el artista está presentando en Córdoba desde diciembre, del cual decidió que su hijo grabará un tema de navidad y saliera por las plataformas de música. Es la versión argentina de “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey

En una entrevista que dio Flavio Mendoza a Teleshow expresó: “Lloré mucho cuando lo escuché grabar la canción. La grabó en 15 minutos y lo editamos en media hora. Yo estuve llorando, llorando, llorando, cómo se nota que estoy viejo. Él se sube al escenario y canta como si nada frente a la gente. Ahora soy el papá de Dionisio Mendoza, ya no existo”.

El debut musical de Dionisio que emocionó a Flavio Mendoza Foto: instagram/flavio

Luego comentó: “El tema de Navidad se lo aprendió de memoria, le dije si lo quería grabar y me dijo que sí. Después empezó a cantarlo en Córdoba en el show y al otro día grabamos el video. Fue todo muy rápido, muy espontáneo porque no lo obligo a nada, es un niño”.

En el video se ve a el pequeño de cinco años cantar sin problemas frente al micrófono por lo que dejó en claro que ya es un artista desde temprana edad.