Johnny Depp y su ex mujer Amber Heard se encuentran en juicio. Él la demandó por una cifra de US$ 50 millones por difamación luego de que la actriz publicara en el The Washington Post una nota hablando del abuso doméstico que “había vivido”.

Luego de eso, Amber respondió con una denuncia al actor por “violencia física y abuso desenfrenados” con el doble de monto: US$ 100 millones.

Johnny Depp declarando en el juicio contra Amber Heard. Foto: Google Fotos

Las últimas novedades aparecen tras las declaraciones de una psicóloga forense contratada por los abogados de Depp, Shannon Curry.

Ella estuvo 12 horas durante dos días en diciembre de 2021 analizando a la actriz y realizó un diagnóstico que arrojó dos posibles trastornos que sufriría la actriz: Trastorno Límite de la Personalidad y Trastorno Histriónico de la Personalidad.

Este diagnóstico se dio a partir de un Test de 567 declaraciones donde Amber tenía que contestar si eran verdaderas o falsas.

Qué dijo la psicóloga durante el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp

Las personas que sufren este tipo de trastornos, comentó la especialista, suelen tener mucha ira, reaccionar de manera violenta. “Con frecuencia serán abusivos con sus parejas”, fue uno de los mensajes más contundentes que expresó.

Johnny Depp el en juicio contra Amber Heard por difamación

La psicóloga además cuenta con experiencia en casos de trastorno de estrés postraumático de veteranos de Guerra de Estados Unidos y afirmó que Heard no sufre este trastorno por algún tipo de agresión doméstica.

Por su parte, los abogados de la actriz intentaron desacreditar el análisis, revelando que la psicóloga había tenido una cena junto al actor y sus abogados unas noches antes de presentarse a declarar.

Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp. Foto: Google Fotos

Elaine Bredehoft, la abogada de Heard le preguntó: “Si no encontrase algo favorable a Depp y negativo para Heard ¿sería experta en este caso?”. A lo que Curry respondió: “Represento a la ciencia, independientemente de lo que esa ciencia sea”.

Cuándo se casaron Johny Depp y Amber Heard

La ex pareja se conoció en 2009 rodando Los diarios del ron, se casaron en 2015 y se separaron 2 años más tarde.

Durante el último tramo del juicio comenzaron a aparecer algunas novedades que mostrarían que la actriz no es tan inocente: entre ellas, algunos audios donde la actriz critica al tres veces ganador del Oscar y algunos testigos que hablaron en su contra.