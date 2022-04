Johnny Depp y Amber Heard se encuentran enfrentados en un juicio televisado por difamación, tras acusaciones por violencia desde ambas partes. El mismo tiene lugar en la Corte de Virginia y fue iniciado el pasado 11 de abril y, se estipula que tenga una duración de 6 semanas.

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard.

En el juicio, Johnny Depp busca despegarse de las acusaciones por violencia de género por parte de Amber Heard y, que la misma le pague una indemnización de 50 millones de dólares como recompensación de los proyectos laborales frustrados del actor por el daño en su imagen pública.

El séptimo día del juicio de Johnny Depp vs. Amber Heard

Durante el séptimo día del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard (sexto día de testimonios), éste declaró cómo fue que la relación entre él y la actriz fue cambiando, además de, negar haber ejercido violencia sobre la misma y acusarla de dejar materia fecal sobre su cama.

Johnny Depp declarando en el juicio contra Amber Heard. Foto: Google Fotos

En el séptimo día del juicio Depp fue categórico, allí el actor exponía “La verdad es lo único que me interesa. Las mentiras no te conducen a ningún lado, y solo se amontan unas sobre otras. Me obsesiona la verdad”.

Fue de esa forma que, el mismo dio inicio a su versión de los hechos donde, abarca los años desde su casamiento con Amber hasta los momentos culmines de la pareja, la cual, según el testimonio de éste estuvo atravesada por muchos problemas de adicción de ambos y violencia por parte de ella.

Johnny Depp declarando en el juicio contra Amber Heard. Foto: Google Fotos

Sobre las acusaciones de violencia de género de Amber hacia él, Depp declaraba “son rotundamente falsas” y que “no quería lastimar a nadie. Especialmente la señorita Heard. No quería romperle el corazón. La violencia es innecesaria. ¿Por qué golpearías a alguien para que esté de acuerdo contigo? No creo que funcione”.

Además, el mismo sostenía que la actriz continuamente lo apodaba como un “monstruo” y que durante años se encerraba “en el baño o lugares donde ella no pudiera entrar” y así evitarla.

Johnny Depp declarando en el juicio contra Amber Heard. Foto: Google Fotos

Depp fue, además, categórico en el hecho de que su relación con Amber no siempre fue de aquella manera, sino que, “Ella era atenta. Era amorosa. Era astuta. Era amable. Era divertida. Era comprensiva. Era otra persona”.

Fue de esta forma que, el actor se refirió al problema de adicción de ambos pero, dejó en claro que este no definía el hecho de que la actriz fuera violenta o no, ya que, la misma, tenía ese tipo de accionar estando o no bajo los efectos de las sustancias.

Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp. Foto: Google Fotos

Finalmente, Depp se refirió a los momentos culmines de la pareja, donde la violencia ya era atemorizante y, fue de esta manera que, narró un episodio traumático: el día que Amber defecó sobre su cama.

Según el testimonio de la actriz, los restos fecales pertenecían a las mascotas de la pareja pero, el actor fue terminante ante la misma “Ella mencionó la materia fecal en la cama. Trató de culpar a los perros. Son Yorkies. Pesan 4 libras cada uno”.