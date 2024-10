Coti Romero se quebró en vivo y reveló el duro momento personal que atraviesa

Coti Romero es una de las famosas argentinas más populares del momento después de su participación en Gran Hermano, donde alcanzó la fama y logró cautivar al público con su carisma y belleza. La modelo e influencer forma parte del Cantando 2024, donde tuvo una conmovedora presentación y ataque de angustia que generó preocupación.

La ex Gran Hermano está disfrutando de este momento en el reality de canto, además de su compromiso por mejorar y aprender las técnicas. Si bien es trabajo y tiene la posibilidad de estar en la televisión, hay veces que no se siente bien emocionalmente.

Coti Romero contó la crisis personal que atraviesa

Eso dejó en claro cuando Coti realizó su performance el miércoles por la noche y rompió en llanto generando preocupación entre el jurado, y sus fanáticos. La correntina abrió su corazón y contó el duro momento personal que vive.

Coti Romero lloró en el Cantando 2024 y explicó los motivos

Al terminar su presentación, Coti Romero recibió la devolución del jurado y sorprendió con el alto puntaje. Sin embargo, Flavio Mendoza no la vio bien de ánimo y le preguntó: “Vos tenés emoción de verdad y también hay dolor ahí adentro. ¿Estás bien?”.

Al escuchar estas palabras, Coti comenzó a llorar y contó que le pasa: “Ando teniendo unos días medios difíciles. No lo hablo con mucha gente. Me cuesta un poco hablar. Y a veces me lo guardo”, expresó ella en un principio.

“Trato de estar siempre al 100 por ciento porque tengo muchas cosas que hacer y también hay muchas cosas que dependen de mí, a veces me doy cuenta de que no puedo y caigo”, manifestó la ex Gran Hermano.

Luego Fer Dente, quien está en reemplazo de Flor Peña en la conducción, le preguntó: “¿Qué te está pasando? Sos muy chica, tenés 22 años. Uno se olvida, pero es mucha responsabilidad y exposición en poco tiempo”.

“Son cosas que las estoy tratando también, pero a veces son un poco difíciles cuando uno está con unos días medio bajón”, contestó la famosa. Asimismo, agregó: “Yo soy muy creyente también y siempre rezo. Creo en Dios y me aferro a eso”.

“Estoy re orgullosa del equipo que tengo, pero a veces digo ‘y si no puedo, y si le fallo a mi equipo’. Yo sé que ellos no lo van a ver así, pero tengo ese peso encima, esa autopresión que me pongo. Pero estar acá y que salga todo bien me hace feliz”, expresó visiblemente emocionada Coti Romero.