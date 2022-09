Contó el ridículo error de un estafador y se volvió viral en Twitter: “Tengan cuidado”.

Una joven comentó en su perfil de Twitter que intentaron estafarla y los usuarios de internet compartieron sus propias experiencias. Pero un detalle se robó toda la atención: los errores ridículos que comenten los estafadores.

Anahí (@AniCas__) comenzó contando que durante la jornada del martes 6 de septiembre le habían comprado un artículo y en vez de $20.000 le habían transferido $200 mil. El estafador con acento cordobés la llamó llorando, alegando que su esposa se había confundido, que esos eran “los ahorros de su vida”.

El testimonio de Anahí. Foto: Twitter

Sin sospechar nada raro, la joven le aseguró al hombre que le devolvería la plata una vez que la vea depositada en su cuenta. Desde el “banco” la llamaron solicitándole información confidencial como la contraseña y el token de seguridad, que, de caso contrario, le suspenderían la cuenta por 30 días. “Les dije que no podía acceder a esto”, cuenta Anahí.

El comprobante falso que le mandaron a la joven. Foto: Twitter

“Acto seguido me llama el hombre desahuciado que necesitaba mis datos para q no le retengan el dinero, etc. Le dije una vez más que no iba a acceder a esto y me cortó, me bloqueó y ahí quedó”, asegura la joven quien confirmó que la transferencia nunca llegó y se trataba de una estafa.

El testimonio de la joven. Foto: Twitter

Los testimonios del resto de los usuarios de Twitter

Muchos internautas compartieron sus propios testimonios sobre situaciones similares que les pasaron. “Estaba vendiendo cosas por la mudanza y me quisieron estafar con eso de te deposite 200 mil en vez de 20. ¿Me los devolves? * envía un comprobante más falso que Massa* Yo pensé que estas cosas ya no pasaban”, contó una de las personas.

Experiencias de otros usuarios de Twitter. Foto: Twitter

Incluso, hubo quienes aseguraron que el mismo número los intentó estafar, pero un error garrafal lo deschavó: “Me llamo la misma persona... Desesperado... Me mandó el comprobante “transferencia ecitosa”. Son muchos los testimonios que dejaron su comentario en el hilo de Twitter que ya tiene más de 10 mil retweets y 43 mil likes.