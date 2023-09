Cómo fue la estafa que sufrió Gustavo Sofovich con un auto de alta gama: “Me choreraron olímpicamente...”

Gustavo Sofovich volvió a ocupar las principales portadas de los medios de comunicación, pero no por el éxito de su programa, Polémica en el Bar, sino por una noticia no tan buena para el productor.

Hace unos días, el hijo de Gerardo decidió comprar un vehículo de alta gama a un vendedor recomendado por un allegado. Sofovich desembolsó una buena suma de dinero en dólares y al final el auto no era lo que esperaba.

Gustavo Sofovich habló de sus adicciones. (Captura Youtube) Foto: Captura Youtube

La estafa que sufrió Gustavo Sofovich con un auto de alta gama

Gustavo Sofovich fue víctima de una estafa. El productor de Polémica en el Bar contó ante un cronista de Socios del Espectáculo que realizó una transacción económica de una gran suma de dinero por un auto de alta gama y no resultó ser como esperaba.

El hijo de Gerardo contó en una entrevista express con el programa conducido por Rodrigo Lusich y Adrián Pallares que le compró a un vendedor, recomendado por un allegado, un vehículo de alta gama usado y el auto no estaba en las condiciones que prometieron.

“Compré un usado, seleccionado. Me lo vendió un tipo que se llamaba Nacho, que no sé el apellido, todo arreglado con taquitos de madera por dentro”, contó Sofovich, quien se mostró con bronca por no dar con el paradero de la persona que lo estafó.

Gustavo Sofovich contó que fue estafado Foto: Captura TV

Y agregó: “Me chorearon olímpicamente. Desapareció este ser y no pone la cara. Me mandó un tipo amigo y me dijo ´comprale uno usado seleccionado a Nachito´. Y Nachito me vendió un auto usado seleccionado y me choreó”.