Jésica Cirio y Martín Insaurralde viven un momento de mucha tensión en su vínculo, ya que luego de la separación salieron a la luz videos y fotos donde al político se lo puede ver paseando en un lujoso yate en la ciudad europea de Marbella junto a Sofía Clerici cuando aún no se había separado de Jésica Cirio.

Cómo fue el cumpleaños de Chloe, la hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde Foto: instagram

La modelo y el político debieron llegar a un acuerdo por el cumpleaños de Chloe, la hija que tienen en común. La pequeña cumplió 6 años y la celebración estuvo a cargo de la familia paterna y Martín Insaurralde organizó un gran festejo en su casa de Banfield.

Cómo fue el cumpleaños de Chloe, la hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde Foto: instagram

La fiesta de cumpleaños fue muy íntima; estuvieron los hermanos de la pequeña y su abuela y otros parientes cercanos. Jésica Cirio no asistió, ya que en ese horario debía trabajar, pero está organizando otra celebración para los próximos días para festejar con su hija sus 6 años.

Cómo fue el cumpleaños de Chloe, la hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde Foto: instagram

La temática del cumpleaños fue inspirada en la serie Merlina, porque Chloe es fanática, por eso eligió vestirse con la ropa y look característico de ese personaje; vestido negro con tul y peinado con una trenza y flequillo.

Cómo fue el cumpleaños de Chloe, la hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde Foto: instagram

Martín Insaurralde compartió en su Instagram una serie de fotos del cumpleaños, en donde Chloe posa feliz con su abuela, hermanos, en el festejo de sus 6 años.

El emotivo mensaje de Jésica Cirio para su hija Chloe

La modelo compartió en sus redes sociales un mensaje lleno de amor para su pequeña hija Chloe por su cumpleaños número 6.

Cómo fue el cumpleaños de Chloe, la hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde Foto: instagram

Jésica Cirio, muy emocionada, expresó: “Hoy cumplís un año más. Y solo quiero agradecerte porque con tu llegada me hiciste la persona más feliz y más completa. No solo me haces feliz, sino que cada día me enseñas a vivir y madurar”