Tras el escándalo con Martín Insaurralde, Jésica Cirio explicó cómo hizo su fortuna

Jésica Cirio pasa por horas complicadas luego que se dieran a conocer imágenes y videos de su exmarido, el político Insaurralde paseando por Marbella con la modelo Sofía Clerici. Cirio le dijo a la justicia que investigue, ya que tiene todo en regla y que no tiene nada para ocultar.

Jesica Cirio, Sofía Clerici y Martín Insaurralde. Foto: Vía País

Qué dijo Jésica Cirio sobre su fortuna

La modelo y conductora brindó una entrevista en el noticiero de Telefe para dar su versión de los hechos, una de las preguntas recurrentes es si recibió 20 millones de dólares luego de divorciarse de Martín Insaurralde, Jésica Cirio no esquivó el interrogante y respondió que nunca vio esa cifra y que todavía no se realizó la división de bienes.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Foto: clarín

“Trabajo desde chiquitita, desde que tengo 10 años. Siempre me manejé yo, me gustaba tener independencia económica. Siempre mantuve un nivel de vida muy bueno, desde antes de conocerlo a él” aclaró la modelo.

Jesica Cirio rompió el silencio. Foto: Captura de pantalla

Por otra parte, explicó que ella no puede hablar por las acciones de su exesposo Martín Insaurralde: “Hay cosas que las tiene que explicar él. Yo puedo hablar de mí, mis viajes y la vida que llevo, que es la misma que llevaba antes de estar con él. No tengo cuentas en Uruguay y nunca las tuve. Él no sé, son cosas que debería responder su abogado, no me corresponde”.

Jesica Cirio Foto: Instagram

Jésica Cirio y Martín Insaurralde, separación y escándalo

La conductora de TV y modelo contó como fue el momento de la separación con Martín Insaurralde: “Me empecé a dar cuenta que no teníamos cosas en común. La esencia de él siempre fue la misma, muy familiero. El trabajo excesivo puede que lo haya cambiado un poco. Tal vez fue por el desgaste de la relación y no llevarnos tan bien. Tenemos caminos muy distintos. La independencia que yo tenía no colaboró demasiado para que esto siga”.

La reacción de Jesica Cirio al escándalo entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici Foto: vía país colla

Y relató su reacción al ver por primera vez las fotos del escándalo del viaje de lujo a Marbella de Insaurralde con Clerici: “Lo de Martín con Clerici no lo sabía. De otras infidelidades no me enteré. Hacía tiempo que la relación no estaba bien. Yo veía ciertas situaciones y no estaba cómoda”.