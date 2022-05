Desde comenzó la guerra judicial con su exmarido, Claudio Paul Caniggia, Mariana Nannis está pasando por un mal momento económico, el cual le impide poder pagar el alquiler de la lujosa mansión de Marbella en la que vive.

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, una guerra sin fin.

Según contó el inglés Mike Partridge, propietario de la residencia, la mediática estaría debiendo un monton de 300 mil euros, deuda que se prolongó por 74 meses. Es por esto que el hombre volvió a realizar su denuncia mediática al igual que en 2019.

“Debe cerca de 300 mil euros hoy, sin multas, costos de representación legal, las costas del juicio. Son solo para el alquiler del contrato, pero el alquiler era bajo, un cuarto de lo que debería valer”, expresó el dueño de la mansión por WhatsApp A la Tarde (América).

La mansión en Marbella de la que desalojarían a Mariana Nannis. Foto: WEB

Y siguió: “Hay otras cosas que puedo reclamar el valor del alquiler comercial, intereses, que usaron la casa para negocios que le generaron ganancias, como dos realities, producciones de revistas. Hay una presentación en la Justicia de Marbella. Si avanza la causa, quedaría en la calle”.

El periodista Diego Estevez quien fue la persona que recibió el descargo de Partridge cerró: “Mientras esté adentro no la pueden desalojar. El sereno es el hermano y no se mueve por nada, ni para ir al supermercado. Hablé con una persona cercana a Mariana y me pintó un panorama preocupante. Textuales, me dicen, se está transformando en ‘loca mala’”.

Cómo es la mansión de la que podrían desalojar a Mariana Nannis

La casona es una típica mansión marbellí de 1800 metros cuadrados al estilo palaciego. Con mucha naturaleza a su alrededor, la vivienda cuenta con increíbles vistas, gran piscina, parque y casa de huéspedes.

Mariana Nannis y la mansión de la que la desalojarían en Marbella. Foto: WEB

En una de las ediciones del reality show de Mariana, se puede ver parte del exterior de la vivienda.