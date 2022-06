Cande Ruggeri está embarazada. La noticia la confirmó su papá, Oscar Ruggeri hace unos días días por error. Al exjugador de la Selección Argentina se le escapó en vivo anunciar que va a ser abuelo antes de que la joven y su pareja, Nicolás Maccari, decidieran contarlo en forma pública.

Pese al pequeño deslíz, la influencer perdonó a su papá y luego compartió en sus redes sociales una adorable foto con su novio Nicolás Maccari y el resultado positivo de la prueba de embarazo. “Nos explota el corazón de felicidad!!! Queríamos esperar un poquito más pero el abuelo se nos adelantó jaja. Te amamos hiji, acá te esperamos con mucho AMOR”, soltó emocionada por revelarle al mundo su dulce espera.

Cande Ruggeri está embarazada Foto: Instagram/Caleruggeri

De las primeras semanas de gestación en curso, la modelo comenzó con los preparativos para la llegada de su bebé, de quién aún no trascendió el sexo ni su nombre. La influencer compartió en sus redes sociales que este fin de semana empezó a alistar lo que será la futura habitación del pequeño.

Es por eso que debió hacer un gran cambio en su hogar: Cande Ruggeri desarmó su vestidor para convertirlo en el cuarto de su bebé. Si bien lamentó tener que sacar toda su ropa, zapatos y sus cosas, confesó: “Todo por vos”. Así mostró el proceso a través de historias de Instagram donde exclamó: “Empezamos oficialmente a sacar mi vestidor”.

“Chau zapatitos... Todo esto lo guardo, no sé dónde lo voy a poner pero bueno. De a poco”, sostuvo movilizada por el nuevo desafío de la maternidad.

Cande Ruggeri todavía no sabe el sexo de su bebé

Mientras que en las últimas horas de este lunes, Cande recibió los resultados a cerca del sexo de su bebé, pero reveló que no lo sabrá hasta dentro de unos días.

Según contó, el próximo domingo realizará una reunión familiar donde confirmarán si su bebé en camino es nene o nena, pero demostró que no puede esperar para saberlo. “Me acaba de llegar el resultado de mi pollito si es nena o nene y yo no lo sé, lo supo Fefe primera...”, sostuvo movilizada la host digital de “El Hotel de los Famosos”.

“¡Necesito saber qué es! y todavía no voy a saber qué es. En unos días lo vamos a saber todos”, destacó ansiosa. De todas formas también aseguró que “lo más importante de todo es que pollito está perfecto, está bien. El resultado salió impecable”, en cuanto a la salud de su futuro hijo.