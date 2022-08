Britney Spears se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que sus hijos publicaran una denuncia pública junto a Kevin Federline, Dj y ex esposo de la princesa del pop.

Se tratan de unos videos grabados ocultamente por Sean y Jayden, que por aquel entonces tenían 12 y 11 años y, actualmente 16 y 15 años. Los mismos fueron compartidos y finalmente borrados por Federline a través de su cuenta de Instagram.

Allí el ex de Britney expresaba “Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto”.

Qué dijo Kevin Federline sobre la relación de Britney Spears con sus hijos

En una entrevista para el canal de televisión británico ITV, Kevin Federline habló sobre la relación de Britney Spears con sus hijos Sean y Jayden.

“Los chicos han decidido no verla por ahora. No la ven desde hace unos meses. Tomaron la decisión de no ir a su boda” comenzaba anunciando el Dj, quien se refirió a las constantes fotografías al borde de la censura de la princesa del pop en Instagram y como ello le afecta a sus hijos.

Britney Spears junto a sus hijos cuando eran pequeños. Foto: Web

“Yo trato de explicarles que tal vez para ella sea simplemente otra manera de tratar de expresarse, pero eso no evita que les afecte. Es duro”, en este sentido, Federline sentenció “si hubiese alguna manera, cualquier manera de decir algo que pudiese abrirle los ojos [a Britney]… pero por el momento no la he encontrado. Creo que, de encontrarla, ahora mismo estaría al teléfono tratando de decírsela”.