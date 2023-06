Benjamín Vicuña no pudo evitar emocionarse con una pregunta de su hija Magnolia sobre Blanca

A diario, Benjamín Vicuña tiende a trascender en los medios de comunicación y redes sociales debido a los acontecimientos que ocurren en su vida privada. Sin embargo, el actor chileno suele ser reservado cuando se trata de su vida privada e intenta disfrutar de su experiencia paternal y de sus hijos lejos de las cámaras, y los reflectores.

El actor no pudo evitar emocionarse cuando su hija Magnolia preguntó por Blanca / Foto: Instagram Foto: Benjamín Vicuña

Sin embargo, recientemente, Benjamín volvió a estar en boca de todos luego que su hija, Magnolia, quien tiene en común con la China Suárez le preguntará por Blanca, su primogénita quien falleció en 2012 en medio de una entrevista en Chile.

Magnolia, la hija de Benjamín Vicuña causó ternura con su pregunta sobre Blanca

Mientras Vicuña conversaba con el entrevistador, Martín Cárcamo, el actor fue interrumpido por la pequeña Magnolia y una pregunta que lo descolocó. “Papá, ¿no que Blanca es igual o parecida a mí?”, le dijo al oído al actor.

El actor se emocionó cuando su hija en común con La China Suarez preguntó por Blanca / Foto: Instagram Foto: Benjamín Vicuña

En ese momento, la expresión de Benjamín cambió por completo y sin dudarlo, le contestó a la niña: “Blanca es igual a tí”. Acto seguido, el artista lanzó una mirada al periodista mientras levantaba las cejas, demostrando la sensibilidad que le provocó la pregunta sobre la hija que compartía con Pampita Ardohain y que falleció el 8 de septiembre de 2012 como consecuencia de una neumonía hemorrágica.

Hace un tiempo, el actor anunció el lanzamiento del libro en homenaje a su hija, Blanca, la niña que quería volar. El posteo que compartió Vicuña al respecto estuvo muy lejos de pasar inadvertido entre sus casi tres millones de seguidores, quiénes le dedicaron miles de likes y cientos de mensajes de cariño.

En el libro, Benjamín añadió algunas desgarradoras palabras que Pampita escribió tras el fallecimiento de la niña. “No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego”, se leyó en las copias.