Bella Hadid siempre destaca por postear fotos de sus looks en alfombras rojas, portadas de revistas o desfiles de alta gama. Sin embargo, nunca olvida de recordar sus raíces palestinas y apoyar al estado en el conflicto contra Israel, sobre todo desde que comenzó su escalada la semana pasada.

A pesar de que Bella nació en Estados Unidos, es hija de Mohamed Hadid, un importante desarrollador inmobiliario de origen palestino. Su padre nació en Nazareth, actual territorio israelí y uno de los que se disputa su ocupación entre las milicias vecinas.

Bella, su hermana Gigi y su padre Mohamed Hadid. (Instagram Mohamed Hadid)

La modelo siempre apoyó a Palestina en la recuperación de sus territorios y, desde que comenzaron los bombardeos, asesinatos, manifestaciones y conflictos más violentos en la última semana en la Franja de Gaza, aprovechó para informarle a sus 41 millones de seguidores lo que verdaderamente está ocurriendo.

“Siempre ha sido Palestina libre. SIEMPRE. Tengo mucho que decir sobre esto, pero por ahora, lea e infórmese. No se trata de religión. No se trata de escupir odio hacia uno u otro. ¡Se trata de la colonización israelí, la limpieza étnica, la ocupación militar y el apartheid sobre el pueblo palestino que ha estado sucediendo durante AÑOS!”, comenzó Bella el posteo, que acompañó una foto en la que se la ve protestando hace cuatro años.

Bella Hadid en una marcha a favor de la liberación de Palestina en 2017. Foto: Instagram @/bellahadid

“Estoy con mis hermanos y hermanas palestinos, los protegeré y apoyaré lo mejor que pueda. LOS AMO. Lo siento por ustedes. Y lloro por ustedes. Ojalá pudiera quitarles el dolor. El dolor de un padre al no poder volver a abrazar a su esposa ni a sus bebés. De una madre que tiene que enterrar a su hijo antes de tener la oportunidad de verlo crecer. De niños que son futuros artistas, médicos, que nunca podrán recibir la educación o atención que merecen. A las Tetas y Jidos (abuelas y abuelos) que han construido casas para sus familias, en las que nunca podrán volver a vivir. Los veo. Los escucho. Lloro por ustedes. Y estoy sufriendo por ustedes”, continuó.

Mohamed Hadid (arriba a la derecha) junto a sus hermanas, hermanos y madre en Palestina en la década del 40. Foto: Instagram @/bellahadid

“Toda mi vida me han dicho que quien soy, una mujer palestina, no es real. Me han dicho que mi padre no tiene lugar de nacimiento si es de Palestina. Y estoy aquí para decirlo. Palestina es muy real y el pueblo palestino está aquí para quedarse y coexistir. Como siempre lo han hecho. Y siempre nos uniremos como familia. Siempre”, finalizó la modelo el emotivo mensaje.

El conflicto en Medio Oriente continua y su violencia incrementa. Ya hay más de 140 muertos, entre ellos 33 niños, provocados por la operación israelí en Gaza.