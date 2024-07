Gran Hermano 2024 ya cuenta con un tercer lugar. Tras casi siete meses de nominaciones, eliminaciones y fiestas, Nicolás quedó como el tercer finalista de la competición.

“Tercer puesto de la edición más extensa de GH en Argentina es para... Nicolás”, anunció Santiago del Moro con suma fuerza al anunciar el tercer puesto de la competición.

La emoción de Nicolás tras salir de la casa

Tras conocer su destino, Nicolás no dudó en emocionarse y abrazar al resto de los finalistas. Entre lágrimas y sonrisas, Santiago del Moro y el Big no dudaron en dedicarle unas emotivas palabras.

Nicolás obtuvo el tercer lugar de Gran Hermano. Foto: Agustin Zamora

“Nico te felicito. Sos un joven con un alma de muchísimos años. Diste todo, te la bancaste toda y hoy sos el tercer puesto en esta edición descomunal”, expresó el conductor sobre el joven de 21 años, a lo que el Big agregó: “Nico, felicidades. Me gustaría decirte que no pierdas ese don, esa alegría, esa amistad, sensibilidad. Sabés que es una virtud que valoro mucho. Siempre supiste reemplazar lágrimas por sonrisas. Gracias Nico”.

Luego de despedirse de sus compañeros, el joven se fue en Cabify al estudio de Gran Hermano 2024. Con una sonrisa de incredulidad, saludó a sus fanáticos y se adentró al estudio. Cuando ingresó, tuvo un momento emotivo con sus amigos y padres. “Fuerte aplauso para Nico”, presentó Santiago del Moro a Nicolás.

.

“Ya está, ya está”, expresó el tercer finalista con la voz entrecortada mientras abrazaba con fuerza su padre.

Luego de tener un momento emotivo con sus padres, se acercó a saludar a sus exhermanitos. La primera en recibirlo fue Florencia Regidor, quien no dudó en darle un beso.

Así fue la emotiva despedida de Nicolás de Gran Hermano 2024 Foto: Telefe

Las primeras palabras de Nicolás tras salir de Gran Hermano 2024

“No puedo creerlo, no puede ser. No puedo creer que estoy hablando con vos. Quiero mandarles un abrazo y un beso (...) No puedo creerlo, me parece que esto es un shock muy grande”, expresó el joven de 21 años después de salir de Gran Hermano 2024 luego de siete meses de aislamiento.

Cuál fue el porcentaje de Nicolás de Gran Hermano 2024

Nicolás no logró ser el foco para ganar Gran Hermano 2024. En este aspecto, solo consiguió el 2% de los votos. Por tanto, Emmanuel y Bautista siguen en la lucha por ser el próximo ganador de la edición más larga del reality en Argentina.