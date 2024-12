Así fue el tremendo cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán: “Importabas como marido de Pampita”

Mirtha Legrand es una de las divas de la televisión que tiene hace más de cinco décadas su programa en el que invita a figuras públicas del país a hablar de temáticas actuales, y sus vidas. Tal es así, que este fin de semana fue el turno de Roberto García Moritán, el exmarido de Pampita dio su versión de la historia por primera vez, pero se terminó cruzando con la conductora.

Desde que en LAM contaron la polémica pelea que tuvo el expolítico y “La Chiqui” en la grabación del programa, hubo gran expectativa por lo que iba a pasar. La conductora acusó a García Moritán de serle infiel a la modelo y él se defendió.

El cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

“Mi única responsabilidad es como funcionario público responderle a quienes creyeron en mí, me votaron y me dieron la oportunidad de formar parte de un gabinete”, explicó García Moritán sobre su rol en la política.

Ante esto fue interrumpido por Mirtha Legrand, quien acotó picante: “A nadie le importaba que fueras funcionario público”. Roberto García Moritán respondió incómodo: “Supongo que es una opinión tuya”.

“Sí es personal. Importabas más como marido de Pampita. Acá te haces el buenito, no hiciste nada. No provocaste un escándalo espantoso. El país pasando por momentos difíciles y que se volcara todo en eso”, lanzó la conductora.

“Creo que estás siendo muy injusta. Creo que me estás tratando mal”, comentó el exmarido de Pampita. “¿Estás arrepentido de haber venido?”, quiso saber Mirtha Legrand.

Roberto García Moritán y Mirtha Legrand.

“Me estás tratando mal. Hay un tono y una búsqueda que no me agrada”, le respondió Roberto García Moritán.

“La buenita no me voy a hacer con vos. Yo te voy a preguntar todo lo quiera”, expresó con enojo la conductora. Ante esto, García Moritán respondió: “Y yo te voy a contestar todo lo que quiera. Hay un tono muy hostil te voy a pedir que lo bajemos un poco. Yo vine acá por vos, por la gentileza de que me hayas invitado”.