Así fue el retiro religioso de Pía Slapka junto a su hermana monja que le cambió la vida

Pía Slapka es una de las modelos más reconocidas del país, a lo largo de los años supo conquistar las pasarelas más importantes y se ganó un lugar como conductora de distintos programas de entretenimiento.

Pía Slapka cautiva en redes. Foto: instagram/piaslap

Actualmente cumple una función como influencer en Instagram, donde no solo comparte sus looks que no escapan de las últimas tendencias de la moda, sino también postales con sus hijos, las actividades que realiza en su día a día y momentos que le regalaron felicidad.

Pía Slapka y sus hijos. Foto: instagram/piaslapka

Y ese último caso fue el que se mostró manifiesto en la última publicación que realizó, a través de la cual compartió una profunda reflexión sobre el retiro espiritual que hizo junto a su hermana -que es monja- y su marido.

Pía Slapka junto a su marido y a su hermana. Foto: Web

“Cuando conocí al fiero en una de nuestras tantas charlas , él me preguntó qué esperaba de una relación, mi respuesta fue unión religioso, no en el sentido de casamiento sino esa unión que te conecta con la otra persona desde un lugar mucho más profundo, una conexión que va mas allá de lo mundano”, comenzó contando, y seguido agregó: “Mi hermana me invita una vez más a un curso que hacen todos los años en su iglesia, digo una vez más porque ya hace varios años que me venía invitando y por diferentes cuestiones no iba, hoy me doy cuenta que eran los tiempos de Dios”.

Cómo fue la experiencia de Pía Slapka en el retiro espiritual

Con total sinceridad, expuso: “Este fin de semana tuvimos un retiro para conocer en profundidad al Espíritu Santo, vivimos una experiencia difícil de poner en palabras. La paz y el amor que experimentamos no es de esta tierra”.

Pía Slapka compartió su experiencia del retiro espiritual. Foto: Web

Y a modo de conclusión, se adelantó a responder algo que sabía sería muy consultado en los comentarios: “Benja el otro día me preguntó ‘Ma para que vas a esas charlas’ a lo cual me quede pensando y después de unos segundos le digo ‘Para nutrir el alma Benja’ de eso se trata, alimentar el alma nutrirla. Cuando nuestro espíritu está sano podemos irradiar, contagiar e inspirar cosas lindas”.