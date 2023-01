La prenda furor que une a Zaira Nara, Pía Slapka y Valentina Zenere: el boom de los body cut out.

En plena temporada de verano, las famosas locales son centro de miradas por sus looks. Con el mar de fondo o un simple espejo casual desde sus hogares, lucen con actitud cada outfit como en las pasarelas. Además de compartir una belleza hipnótica y miles de seguidores, tanto Zaira Nara como Pía Slapka y Valentina Zenere tienen algo en común.

Las tres influencers argentinas se sumaron a la tendencia del momento y del verano: los body cut out. Prenda versátil si la hay, por su infinita carta de combinaciones posibles.

ZAIRA NARA Y SU LOOK CUT OUT ESTEÑO

La modelo inauguró la temporada fashion en Punta del Este con cancheras prendas que muchas quisieron imitar. La hermana de Wanda Nara se sumó a la fiebre por los body cut out con un diseño hipersensual de la firma Mono Fuk para la noche. Zaira combinó esta prenda con blazer gris oversize, medias largas de red y botas metalizadas de color. Toda una apuesta trendy que se ganó más de un halago.

Zaira usó un body cut out para levantar un look de noche con blazer oversize y medias de red. Foto: instagram

PÍA SLAPKA Y SU LOOK DE DÍA

Con el mismo diseño, pero para lucir durante el día y post jornada playera, Pía Slapka lo utilizó como traje de baño. La modelo combinó el body negro con campera de jean, collar negro a tono y botas cortitas blancas para recibir el primer sunset esteño del 2023 ultra canchera y con un shooting casero de yapa. Además completó el descontracturado look con cabello recogido tirante y gafas de sol.

La modelo eligió el estilo cut out para reciibir el primer sunset en Punta del Este, combinado con campera de jean. Foto: instagram

EL TOTAL WHITE DE VALENTINA ZENERE

Con el mismo estilo de prenda aunque en color blanco, la influencer Valentina Zenere despidió el 2022. Al igual que Zaira, la actriz y figura de la serie Élite le sacó el jugo a un body versátil y sexy para utilizarlo de noche. Así, la argentina radicada en España le dio un aire sofisticado y elegante a una prenda caracterizada por sus múltiples usos.

El cut out de Valentina Zenere en blanco fue su pieza elegida para la época de las fiestas. Foto: instagram

Además de sentadora, el body cut out es una pieza híper sensual, fresca y combinable. Tanto para el día o la noche, estos bodys vienen para resolver más de un dilema a la hora de vestirse y hacer que cualquiera se luzca en ellos. Un verdadero must have para amortizar este verano y salir del apuro con estilo.