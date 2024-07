Así está hoy Nico de Brigada Cola: del infierno de las adicciones y la delicuencia a escribir canciones para la Iglesia

Javier Belgeri inició su carrera actoral de niño al participar en programas de entretenimiento, ficciones y películas como “La ola está de fiesta”, “Brigada Cola” y “Extermineitors”. Durante la década de los 90 tuvo su pico de popularidad interpretando al personaje de Nico en la comedia protagonizada por Guillermo Francella sobre un grupo comando de élite que debe luchar contra organizaciones criminales, ninjas y villanos de todo tipo. El verano pasado Nico volvió a ser noticia, no por sus logros laborales sino por una acusación grave.

Circuló un video de una cámara de seguridad de un supermercado en el que el actor fue captado con una actitud sospechosa y se lo acusó de hurto. Cuando se retiró del local, un hombre lo persiguió a las corridas.

Javier no es ajeno a los problemas con la ley. En 2005 fue detenido bajo la acusación de asaltar un quiosco en San Martín. Voceros judiciales y policiales confirmaron esta información. Además, meses antes de ese incidente, Javier también había sido arrestado por un presunto intento de robo a un gimnasio en la misma zona del noroeste del Gran Buenos Aires.

Javier Belgeri, "Nico" de Brigada Cola. Foto: WEB

Lo que sí es de público conocimiento es su adicción a las drogas. En el programa Seres Libres (Crónica TV) de Gastón Pauls, el actor contó que comenzó a tomar alcohol a los 13 años y luego pasó a consumir cocaína. “El mambo era sentir esa adrenalina de creerme el león y hablar, me sentía más lúcido. Tenía 14. Y a los 15 ya estaba hundido en un mar de cocaína que no me terminó matando porque creo que estuvo la mano de Dios”, se sinceró.

Nico de Brigada Cola. Foto: WEB

Javier volvió a la escena pública a través de una entrevista mano a mano con con el youtuber Sergio Sarria. En su canal de Youtube, Javier se refirió a “la maldición de Brigada Cola” y explicó que “Hay mitos urbanos”.

Luego, contó cómo su carrera comenzó a tomar vuelo. Javier contó que llegó al programa de Flavia Palmiero a través de una amiga de su club que formaba parte del staff. Según explicó participó de un exigente casting y luego mantuvo su posición en los programas “La ola está de fiesta” y “Flavia está de fiesta” durante dos años y medio, junto a Nicolás Cabré y Agustina Cherri: “Muy buenos compañeros, les mando un abrazo. Fue una experiencia increíble”.

La carrera de Javier Belgeri, Nico de Brigada Cola

Trabajar con Guillermo Francella en “Extermineitors” fue para Javier “un sueño cumplido”. Belgeri reconoce que el cine es la disciplina que más disfruta y contó que iba de incógnito a ver sus propias películas para vivenciar la reacción del público.

Una revelación que hizo Javier en la nota de Youtube es que fue él, junto a Valeria Britos, fueron los creadores del título “Brigada Cola”. “Pero no vimos ni una moneda” por la creación del nombre, según confesó.

El actor que interpretaba a Nico también habló cómo se convirtió en referente para los jóvenes debido a la popularidad del ciclo en el que usaba un bate de sóftbol como “arma”. Además contó que las peleas estaban muy ensayadas para que nadie fuera lastimado. “Las grabaciones duraban entre 8 y 12 horas por día”.

En la actualidad, Javier explicó que está escribiendo el guión de Extermineitors 5 y canciones para la Iglesia. “Quiero agradecerle al centro de contención de adicciones Renacer entre los muros y al pastor Néstor Charras y a su esposa. Y a todos los hermanos que me han ayudado”, concluyó.