Así está hoy Ivo Cutzarida, el actor de 60 años que volverá a la televisión tras su paso por la política

Ivo Cutzarida regresará a la televisión tras un período de ausencia en donde se dedicó a la política. El renombrado actor, conocido por sus destacadas actuaciones en telenovelas icónicas como “Sos mi hombre” y “Graduados”, hace una emocionante reaparición en un nuevo contexto televisivo.

El carismático Ivo Cutzarida está actualmente participando en el famoso reality show culinario “Pasaplatos Famosos”, transmitido por El Trece. Con la talentosa Carina Zampini como presentadora de este programa, el apuesto galán de 60 años se encuentra compitiendo enérgicamente por la codiciada distinción del reality. Esta es su oportunidad de regresar triunfante a la pantalla chica y demostrar sus habilidades culinarias.

En esta reaparición televisiva, Ivo Cutzarida concedió una entrevista exclusiva a Carina Zampini, anfitriona de “Pasaplatos Famosos”, en la que compartió aspectos de su vida personal en la actualidad.

Ivo Cutzarida Foto: redes

Durante uno de los episodios, mientras limpiaba utensilios en el programa, Carina aprovechó para preguntarle sobre su actitud hacia la limpieza en su hogar. Con una sonrisa contagiosa, Ivo respondió: “Cuando me toca lavar, no dudo en hacerlo. Me considero alguien que valora la limpieza y, aunque admito que mi sentido del orden puede variar, la pulcritud es de suma importancia para mí”.

El actor continuó expresando que para él, el orden y la limpieza son dos conceptos distintos, pero complementarios en su vida. Con un guiño cómplice a su sentido del humor, Ivo añadió: “¡Siempre limpio y ordenado! No puedo evitar recordar a aquel personaje que solía decir esa emblemática frase”.

Carina Zampini se unió a la conversación al recordar el famoso refrán “¡Pero limpito!” de Carlitos Balá, evocando una sensación de nostalgia en la audiencia y generando un ambiente ameno en el programa.

Ivo Cutzarida Foto: redes

La vuelta de Ivo Cutzarida a la televisión

Después de un período considerable alejado de la televisión, el experimentado actor y coach, ahora en sus 60 años, abraza un formato televisivo diferente, desafiando sus propias habilidades en el ámbito culinario.

Ivo Cutzarida Foto: redes

Tras su participación en la novela “Somos Familia” de Telefe en 2014, Ivo Cutzarida optó por apartarse de la escena televisiva durante un tiempo. Sin embargo, el actor volvió a la pantalla en 2019 como parte de “El Show del Problema”, un programa presentado por Nicolás Magaldi en Canal 9. En dicho programa, Ivo se desempeñó como consejero en cuestiones relacionadas con adicciones, reafirmando su versatilidad y compromiso con diversos roles en la televisión.