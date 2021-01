En 2014 y aprovechando que la agenda mediática giraba en torno a ese tema, el hasta entonces galán de telenovelas Ivo Cutzarida se convirtió, a través de rondas por canales de tv y polémicas declaraciones, en uno de los referentes de la mano dura contra la delincuencia.

Cutzarida pedía penas ejemplificadores y manifestaba su acuerdo con la Ley del Talión (más conocida como “Ojo por ojo; diente por diente”). Entonces dijo frases difíciles de olvidar como: ”Si puedo voltear al chorro lo volteo”. Y popularizó su clásico: “Corta la bocha”.

“Corta la bocha. Si te vas a dedicar a laburar ‘de chumbo’, vas a terminar muerto o preso, no va a haber una tercera alternativa”, repetía el actor, junto con algunos fragmentos del Martín Fierro. Además se lanzó a la política aunque no tuvo la misma repercusión en las urnas que en los medios.

Cutzarida aseguraba que los altos niveles de violencia tenían que ver con que “somos una sociedad muy anárquica. Somos latinos, no somos sajones. Somos un quilombo”. Y daba una solución polémica: “Tenemos que trazar una línea. Y si esta línea la cruzaste, te jodiste, flaco”.

Lo curioso es que ahora se muestra un Ivo totalmente renovado, antagónico al de entonces, que promulga ideas pacifistas. En su cuenta de Instagram, que tiene casi 13.000 seguidores, se presenta como como Coach y Terapeuta Humanista, además de actor y director.

En uno de los videos que compartió, declara: “Si en este momento estás en una situación difícil, angustiante, si te sentís que estás dentro de un pozo muy profundo, en un lugar muy oscuro que no tiene salida... Dejame darte una muy buena noticia: el ser humano desde el principio de la humanidad pasó por momentos y situaciones extremas, límites... Y siempre salieron”. Luego, el actor, que se define como Ivo Coach, remata: “¿Cómo salieron? Buscando los recursos que estaban al alcance de la mano, buscando los recursos que estaban dentro de si mismos. No te dejes engañar por la mente que te va a decir que la solución está lejos en un lugar inalcanzable. No, está cerca la tenés adentro tuyo esta al alcance de la mano, siempre”.

Además de cursos como coach, Ivo conduce un ciclo en televisión llamado “Ivo y Manolo te acompañan”, en el que apoyan a quienes necesitan ayuda. El programa se emite por TeleRed y tienen además un canal de Youtube, por el que llegan a la gente que espera un consejo para tratar problemas de ansiedad o angustias.