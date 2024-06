Así está hoy Florián, el hijo mayor de Vicentico y Valeria Bertuccelli, a sus 29 años

Florián Fernández Capello, el hijo mayor de Vicentico y Valeria Bertuccelli, siguió los pasos de su padre en el mundo de la música, consolidándose como un talentoso guitarrista y artista solista. Nacido en 1995, Florián creció en un ambiente lleno de creatividad y arte, influenciado tanto por la música de su padre, líder de Los Fabulosos Cadillacs, como por la carrera actoral de su madre.

El artista fue el guitarrista principal de Los Fabulosos Cadillacs durante muchos años. Foto: Gentileza

Así es la vida y carrera musical de Florián, el hijo de Vicentico y Valeria Bertuccelli

Desde joven, Florián mostró una inclinación natural hacia la música. Aunque inicialmente tocó con bandas locales, su gran salto a la fama se dio en 2015 cuando se unió a la banda de su padre como guitarrista principal. Este rol no solo le permitió demostrar su habilidad con la guitarra, sino también le brindó una plataforma para destacar en el competitivo mundo de la música.

Florián junto a Valeria y Vicentico. Foto: Gentileza

En los últimos años, Florián decidió recorrer su propio camino como solista. A pesar de las inevitables comparaciones con su padre, él las toma con filosofía. “Es una comparación natural. ¡Claro que me parezco! ¿Cómo no me voy a parecer, si es mi viejo?”, comentó en una entrevista. Este enfoque positivo le ha permitido forjar su identidad musical, diferenciándose con un estilo propio que mezcla influencias de funk, jazz y blues.

El joven tiene 29 años. Foto: Gentileza

Callate Mark y su impacto en la escena musical

Florián también es conocido por ser miembro de la banda Callate Mark, un grupo que ganó reconocimiento en la escena musical argentina. La banda, formada por Luna en voz, Florián en guitarra, Laucha Rico Gómez en bajo y Juli Gondell en batería, se distingue por su mezcla de géneros y su estilo único. Inspirados por bandas como The Specials, Madness y The Clash, lograron crear un sonido que abarca desde el funk y jazz hasta el blues.

Florián tiene su propia banda. Foto: Gentileza

Florián junto a sus padres y su hermano. Foto: Gentileza

En la Sexta Edición del Ciclo Rock/Pop del Centro Cultural Rojas, Callate Mark tuvo el honor de abrir el evento, demostrando su talento y la energía que los caracteriza. Durante el show, Vicentico y Valeria Bertuccelli, acompañados por su hijo menor Vicente, estuvieron presentes, apoyando y ovacionando a Florián.