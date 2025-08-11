Así es la historia de amor de Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Natalia Prandi, conocida por su vínculo familiar con Julieta Prandi y por su carrera como modelo en Chile, vive desde 2020 una historia de amor con Fredy Villarreal. La pareja opta por el bajo perfil y evita mostrarse públicamente en redes sociales, priorizando la intimidad y el cuidado del vínculo.

Freddy Villarreal, actor, humorista. Los Mosqueteros del rey. (La Voz)

Cómo nació la relación entre Fredy Villarreal y Natalia Prandi

El flechazo se dio en el verano de 2020, en Villa Carlos Paz, durante la temporada teatral de Atrapados en el museo, comedia producida por Pedro Alfonso que contó con figuras como Mica Viciconte, “Bicho” Gómez, Rodrigo Noya, Flor Torrente y Macarena Rinaldi.

Fredy Villarreal.

En una de las reuniones posteriores a las funciones, Fredy conoció a Natalia y quedó cautivado. Entre charlas y encuentros, el romance comenzó a tomar forma. Al principio, incluso se especuló con que el humorista estaba vinculado a Julieta, pero rápidamente se aclaró que la relación era con su hermana.

Natalia Prandi.

Desde entonces, ambos decidieron mantener un amor lejos de la exposición mediática. Él se concentra en mostrar sus proyectos artísticos y su rutina de entrenamiento, mientras que ella comparte imágenes con Julieta y sus mascotas, sin dar señales públicas de la pareja.

Quién es Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Además de ser la hermana menor de Julieta, Natalia desarrolló su carrera como modelo en Chile, manteniendo un perfil más reservado que la reconocida top model argentina. Esta semana, regresó al país para declarar a favor de Julieta en el juicio contra su exesposo, Claudio Contardi, por abuso sexual y violencia de género.

Julieta y Natalia.

Su presencia en Tribunales no solo dejó en evidencia su apoyo incondicional, sino también el vínculo que ambas lograron recomponer tras años de distancia. Según contaron, esa separación fue consecuencia de la manipulación ejercida por el empresario. A diferencia de Julieta, Natalia evita la exposición pública y tampoco publica fotos con Fredy, manteniendo su relación en la esfera privada.