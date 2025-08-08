Julieta Prandi se descompensó en pleno juicio contra su exmarido Claudio Contardi y tuvo que ser atendida por los médicos: “Está muy mal”

Durante las últimas horas, el juicio por violencia de género y abuso sexual agravado en contra del empresario Claudio Contardi, ingresó en su etapa final. Es decir que, tanto el acusado como Julieta Prandi realizaron sus últimos alegatos para que, de esta manera, la Justicia pueda determinar un veredicto final, mismo que se efectuará el miércoles 13 de agosto.

Ahora bien, tras los alegatos referidos, se supo que Julieta Prandi se descompensó en el Tribunal de Campana y, luego, la actriz lo confirmó al salir de la entidad correspondiente.

Julieta Prandi con sus abogados en pleno juicio contra su expareja.

Julieta Prandi se descompensó en pleno juicio contra su exmarido: la razón

Tras descompensarse en el juicio contra su exesposo y ser atendida al instante por un profesional de la salud, Julieta Prandi explicó el porqué sufrió tal recaída en uno de los momentos más cruciales del juicio.

Puntualmente, Julieta Prandi expresó ante la prensa lo siguiente: “Fue inesperado, porque si bien en estos tres días lloré, no tengo ni idea del dolor que acabo de sacar. Porque terminé de hablar, salí de sala y me largué a llorar desde la tripa, desde el estómago. Saqué muchos años de dolor, nunca lloré así en mi vida”.

Aunado a ello, Julieta Prandi enfatizó: “No es fácil estar en mis zapatos hoy. Añoraba este momento con toda mi vida. Hoy estamos acá para juzgar si fui o no violada. Yo no fui violada una vez, fui violada una infinidad de veces”.

No obstante, Julieta Prandi destacó que el juicio en cuestión no tendría que ver con la parte monetaria: “No se trata de dinero. Necesito justicia. No lo pido por mí, lo pido por todas las que estoy representando”.

Por último, pero no menos redundante, Julieta Prandi sumó: “Quiero que el tribunal haga Justicia. Que lo que me queda de vida, pueda ser en paz” y, a su vez, la presentadora de televisión pidió “una condena ejemplar” puesto que Claudio Contardi sería un criminal al que habría que tenerle sumo cuidado.