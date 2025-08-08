El terrible fallido del Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, que podría hacerle perder el juicio: “Sin su consentimiento”

En el marco del juicio que enfrenta a Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género, Julieta Prandi recordó una frase que, para ella, fue clave en la causa. “Él terminó de condenarse diciendo: ‘Nunca abusé de ella sin su consentimiento’“, expresó la actriz con contundencia sobre su exmarido.

Con un dejo de ironía, Prandi remató: “Después de eso no tengo más nada que decir”, dejando en claro el impacto que tuvo esa declaración en plena audiencia.

Julieta Prandi. Foto web.

Previo a ingresar a la audiencia de este viernes —en la que se esperan los alegatos finales tanto de las partes como de la fiscalía—, Julieta Prandi volvió a referirse al controvertido testimonio de su exmarido. Al ser abordada por los medios, le preguntaron específicamente por qué consideraba que Claudio Contardi se negaba a someterse a pericias psicológicas. Sin dudar, la actriz respondió: “Tiene mucho que ocultar. Su cabecita le jugó una mala pasada; prácticamente confesó mis abusos”.

La versión de Claudio Contardi

Sobre la prolongación del proceso judicial, Julieta Prandi afirmó: “Cinco años tardamos en llegar a esta instancia. Fue un calvario judicial”. En cuanto a sus abogados, Fernando Burlando y Javier Baños, la conductora los describió con admiración: “Son dos leones”.

“No hay condena que repare lo vivido”, añadió durante su encuentro con la prensa el jueves. Finalmente, cerró con una reflexión profunda: “No sé si voy a sanar. Pero creo que voy a estar mejor. Las cicatrices curan. Y ya no soy esa Julieta que no sabía o no podía pedir ayuda”.

Julieta Prandi.

Claudio Contardi, el acusado, se presentó ante los jueces para dar su versión. “Lo niego rotundamente: nunca abusé. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuese consentida”, declaró, defendiendo su inocencia frente a la imputación que enfrenta en el juicio.

Julieta Prandi decidió no estar presente en la sala cuando su exmarido habló. No quiso escuchar sus palabras.

Claudio Contardi habló de Julieta Prandi. (Captura)

“Yo estaba enamorado, me casé enamorado y tuve dos hijos con ella, enamorado. Los hijos son queridos por las dos partes”, afirmó Contardi durante su declaración.