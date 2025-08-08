El terrible fallido del Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, que podría hacerle perder el juicio: “Sin su consentimiento”

En el marco del juicio que enfrenta a Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género, Julieta Prandi recordó una frase que, para ella, fue clave en la causa. “Él terminó de condenarse diciendo: ‘Nunca abusé de ella sin su consentimiento’“, expresó la actriz con contundencia sobre su exmarido.
Con un dejo de ironía, Prandi remató: “Después de eso no tengo más nada que decir”, dejando en claro el impacto que tuvo esa declaración en plena audiencia.
Previo a ingresar a la audiencia de este viernes —en la que se esperan los alegatos finales tanto de las partes como de la fiscalía—, Julieta Prandi volvió a referirse al controvertido testimonio de su exmarido. Al ser abordada por los medios, le preguntaron específicamente por qué consideraba que Claudio Contardi se negaba a someterse a pericias psicológicas. Sin dudar, la actriz respondió: “Tiene mucho que ocultar. Su cabecita le jugó una mala pasada; prácticamente confesó mis abusos”.
La versión de Claudio Contardi
Sobre la prolongación del proceso judicial, Julieta Prandi afirmó: “Cinco años tardamos en llegar a esta instancia. Fue un calvario judicial”. En cuanto a sus abogados, Fernando Burlando y Javier Baños, la conductora los describió con admiración: “Son dos leones”.
“No hay condena que repare lo vivido”, añadió durante su encuentro con la prensa el jueves. Finalmente, cerró con una reflexión profunda: “No sé si voy a sanar. Pero creo que voy a estar mejor. Las cicatrices curan. Y ya no soy esa Julieta que no sabía o no podía pedir ayuda”.
Claudio Contardi, el acusado, se presentó ante los jueces para dar su versión. “Lo niego rotundamente: nunca abusé. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuese consentida”, declaró, defendiendo su inocencia frente a la imputación que enfrenta en el juicio.
Julieta Prandi decidió no estar presente en la sala cuando su exmarido habló. No quiso escuchar sus palabras.
“Yo estaba enamorado, me casé enamorado y tuve dos hijos con ella, enamorado. Los hijos son queridos por las dos partes”, afirmó Contardi durante su declaración.