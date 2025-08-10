El doloroso relato del papá de Julieta Prandi en medio del juicio contra Claudio Contardi: “Me robaron la vida”

Julieta Prandi espera la decisión de la Justicia en el juicio por abuso sexual y violencia de género contra su exmarido Claudio Contardi. La modelo vive momentos de extrema exposición, emoción y angustia al relatar nuevamente el calvario que vivió con el padre de sus dos hijos cuando estuvieron casados.

Julieta Prandi y su expareja en el pasado

El juicio inició el miércoles pasado y declararon ambas partes con sus testigos. El viernes pasado, el papá de la modelo Eduardo Prandi habló con la prensa y se mostró conmovido por las declaraciones de su hija al recordar el sufrimiento de sus años con Contardi.

El hombre estuvo presente en las audiencias que se llevaron a cabo en el Tribunal N° 2 de Campana, donde habló a la prensa sobre cómo se siente respecto al daño que sufrió su familia. Este miércoles 13 de agosto se espera el veredicto de la Justicia.

Julieta Prandi hablando con los medios tras el segundo día del juicio en contra de su exmarido.

El fuerte testimonio del papá de Julieta Prandi al hablar del sufrimiento que vivió su hija

“Me robaron la vida, cinco años de la vida de mi hija y de mis nietos. A Roquito lo conocí con tres años”, expresó el papá de Julieta Prandi.

Luego, el hombre habló de lo que sintió al escuchar el doloroso relato de su hija en el Tribunal cuando revivió los abusos de su ex: “El dolor más grande, y lo dije en la declaración, el robo más grande que tuve en mi vida fue el tiempo que me robaron con mi hija y de mis nietos, es lo peor que me podrían haber hecho”.

Eduardo Prandi se refirió al momento en que se cruzó unos segundos con Contardi, quien estaba detrás de un biombo para evitar el contacto con Julieta y manifestó con indignación: “Lo miré con desprecio, que es lo único que merece. Y lástima, realmente me da lástima. Todas sus artimañas, sus manipulaciones, siempre lo mismo".

“Nos alejó a todos de todos, a Julieta no le dejó amigos, no le dejó familia, no le dejó padres, no le dejó hermana, nada”, expresó con enojo el papá de Julieta Prandi.