Así es la convivencia de Daniela Celis con Thiago Medina: “Reconozco que no toco ni...”

Daniela Celis, más conocida como Pestañela, dio detalles de su vínculo con Thiago Medina y cómo están llevando adelante la convivencia en su nuevo programa de stream.

Los hermanitos del reality que fue furor, Daniela Celis, Julieta Poggio, Lucila Villar y Nacho Castañares, estrenaron su nuevo programa de stream en el canal de Telefe, llamado Fuera De Joda. Con 15.000 personas en vivo en Youtube y 6.000 en Twitch tuvieron un éxitoso alcance en sus primeras horas al aire todos juntos.

Daniela Celis, Julieta Poggio, Lucila “La Tora” Villar y Nacho Castañares en "Fuera de joda" Foto: web

Ahora bien, Daniela contó que se mudó recientemente y su departamento está casi vacío. Lucila, La Tora, indagó en cómo estaba viviendo Pestañela y dijo: “a mí me interesaría saber como está la heladera de Dani”.

“Mi heladera está igual que mi departamento, (vacío) por razones obvias, que Thiaguito trabaja en la verduleria, hay frutas y verduras.”, admitió Daniela entre risas.

El primer programa de Fuera De Joda, con Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar, Julieta Poggio y Daniela Celis Foto: Captura de video

Dentro de las adversidades de mudarse sola, Daniela reconoce que cocinar es uno de los mayores desafíos. “Tengo que hacer un curso de cocina, me di cuenta. Es re difícil mudarse sola, es un estrés, no pensé que era tanto. Siempre quise mi espacio, mi lugar y es hermoso por eso; pero no tuve tiempo ni de equiparlo.”, afirmó preocupada la ex gran hermano.

Julieta Poggio, entre risas, aseguró que “cada uno tiene un plato que sabe cocinar”, y su amiga y cómplice Pestañela le comentó que ella solo sabe hacer fideos con manteca o milanesas con puré.

La convivencia de Thiago Medina y Daniela Celis

Ahora bien, Daniela vive en Moreno junto a Thiago Medina, su pareja, a quien conoció en la casa de Gran Hermano. Esta historia de amor comenzó frente a las cámaras, pero según Daniela, “lo verdadero con Thiago es lo que surgió afuera”.

La flamante pareja disfruta de unas vacaciones en las playas de Buzios. Foto: Instagram

Claramente, el reality cambió la vida de los jóvenes, desde las oportunidades laborales hasta el hecho de ser figuras conocidas en la calle, Gran Hermano fue un giro 360 para ellos.

Asimismo, totalmente enamorados, y tras conocerse en profundidad sin cámaras y micrófonos de por medio decidieron comenzar a convivir. “Uno piensa que sí, pero no es fácil convivir.”, afirmó Daniela; sin embargo, detalló diversas pautas que tienen respecto al manejo del dinero y el orden de la casa.

Daniela Celis disfrutó de unas vacaciones en Brasil junto a Thiago Medina

Tienen un fondo común con toda la plata y a medida que la necesitan la utilizan. Thiago es el encargado de pagar toda la comida y Daniela el alquiler. Ahora bien, “si estoy en un lugar de electrodomésticos que me faltan, de repente lo compro y lo llevo.”, comentó Celis.

Además, Daniela contó que ella no está en todo el día en su casa por el trabajo y Thiago siempre la espera con el departamento limpio y la comida hecha. “Me fui de mi casa a las 8 de la mañana y todavía no llegué. No lavo un plato, pero cuando llego está el piso baldeado, los platos limpios y la comida hecha. Reconozco que no toco ni una escoba, pero tampoco estoy nunca, estoy todo el día trabajando.”