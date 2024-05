Antonio Gasalla fue internado de urgencias y hay preocupación por su salud: “Su estado es crítico”

La salud de Antonio Gasalla se deterioró el año pasado. Tras ser diagnosticado con demencia senil en 2019, el comediante fue internado en un centro de rehabilitación.

“Él necesita cuidados especiales que no puede tener ni en su casa ni en un hogar donde hay abuelitos que están bien de salud y que solamente por una cuestión de edad están viviendo en lo que se llaman geriátricos”, había detallado Marcelo Polino en Socios del Espectáculo el año pasado.

Ahora bien, con dicho antescedente médico, el actor fue internado de urgencias este 23 de mayo en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg a Teleshow. “Antonio ha sido internado y está en un estado muy grave”, confirmó el artista.

Qué se sabe del cuadro médico de Antonio Gasalla

De acuerdo con el periodista Carlos Monti, no se tiene mucha información sobre qué padece el actor. Sin embargo, sentenció que su cuadro era sumamente grave. “Hay mucha preocupación por la salud de Antonio. El ya venía con algunas complicaciones, se encuentra internado en estado crítico. Más no podemos decir, porque no sabemos”, resaltó Monti en el programa “Entrometidos”.

Internaron de urgencia a Antonio Gasalla Foto: gentileza la naci

Otras de las personas que brindó información sobre el actor fue Miguel Ángel Pierri, su exabogado. Ahí, exclamó que Gasalla estaría pasando por un terrible momento, peor que tenía fe en una pronta recuperación.

“Sé que no está bien, que está pasando un mal momento. Esperemos que Dios lo ilumine y que Antonio se sobreponga”, expresó Ángel Pierri sobre la salud de Antonio Gasalla.

Antonio Gasalla atraviesa un duro momento de salud.

Por el momento se desconoce por qué fue ingresado de urgencias al Sanatario Otamendi. Sin embargo, se prevé que se deba a una enfermedad pulmonar.

Antonio Gasalla: cuál fue la última información vinculada a su salud

Antonio Gasalla fue visto por última vez hace más de un año, cuando el actor debió alejarse de los medios por sus problemas de salud.

Antonio Gasalla fue internado. / Archivo

Desde este punto, a mediados de abril, Carlos (el hermano del humorista) había expresado que el humorista no podiá circular por sus cuadro médico.