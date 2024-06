¿Amigas? Mica Viciconte defendió a Nicole Neumann tras maquillarse a horas de dar a luz

Nicole Neumann está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. El 19 de junio nació Cruz, su primer hijo varón, y estuvo acompañada de Manu Urcera y sus tres hijas pequeñas.

La primera foto del bebé de Nicole Neumann y Manu Urcera Foto: instagram/nikitaneumannoficia

“Bienvenido Cruz. ¡Te deseamos y esperamos con todo nuestro corazón!! ¡Y hoy ya estás en nuestros brazos!! ¡Te amamos! Papá, mamá y tus hermanas”, escribieron los padres sobre el nacimiento de Cruz Cubero.

Ahora bien, el nacimiento de Cruz estuvo marcado de una polémica. La modelo fue acusada de mostrar un concepto erróneo del postparto tras maquillarse a horas de dar a luz.

"Hay colegas que decidieron decir ´esto no es la realidad´. Siempre a las mujeres nos quieren poner como ejemplo", detalló Laura Ubfal en "Intrusos" sobre la polémica.

Ante el escándalo, ha habido diferentes posturas sobre el accionar de Nicole Neumann. Una de ellas es la de Mica Viciconte, la pareja actual de Fabián Cubero, quien no dudó en brindar su punto de vista.

Qué dijo Mica Viciconte sobre la polémica de Nicole Neumann

Los dichos de la ganadora de MasterChef Celebrity 3 ocurrieron durante una nota para Socios del Espectáculo. Allí, reveló que su proceso postparto fue diferente al presentado por Neumann.

“En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papa”, destacó Mica Viciconte desde su auto.

Seguidamente, la madre expresó que para ella lo más importante era su hijo Luca. Por tanto, ella no le importaba el arreglarse para las cámaras.

Mica Viciconte habló con "Socios del espectáculo". (Foto: captura de pantalla)

“No pensé en cómo verme porque para mí lo más importante era mi hijo. Qué me importa lo que digan, no soy una persona que me arreglo mucho, soy mucho más relajada, incluso para el bebé (...) En ese momento solo me importaba mi hijo, de verdad, ¡qué me importa lo que digan... si estaba con ojeras, bolsas... yo estaba feliz!”, expresó Viciconte.

La defensa de Mica Viciconte a Nicole Neumann

Finalmente, la pareja de Fabián Cubero reflexionó que no todos los postpartos eran iguales y que cada quien tenía que hacer lo que sentía cómodo.

El terrible momento que padeció Mica Viciconte y su hijo: “En camucha” Foto: GENTE

“Pero no somos todos iguales. Para mí, como sociedad, imponemos algo que no está bueno, pero cada uno hace lo que quiere”, cerró la modelo y pareja de Fabián Cubero sobre la polémica en la que se vio afectada Nicole Neumann.