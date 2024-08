Alfa fue internado de urgencia: los detalles de su salud

Alfa fue uno de los participantes de Gran Hermano de la edición anterior que generó gran repercusión en su estadía en el juego. Luego en la nueva temporada volvió a ingresar y después de ser parte de una polémica decidió abandonar la casa. A pesar de su presencia en los medios de comunicación, se supo que fue internado de urgencia en las últimas horas lo que preocupó a sus fanáticos.

Fue el propio Alfa quien utilizó su perfil de Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores, para informar que está internado en una clínica. En la imagen se ve al famoso recostado en una cama de un centro médico con cables conectados.

Alfa fue internado de urgencia: que se sabe sobre su salud

La publicación generó preocupación, ya que hace unos días estaba de viaje en Mendoza junto al Mago sin Dientes y se veía de buen estado de salud. “A boxes. Neumonía bilateral”, escribió Alfa en su perfil para dar a conocer de su internación.

Alfa fue internado de urgencia: que se sabe sobre su salud Foto: instagram/alfa_wl

En conversación con Teleshow, el exparticipante de Gran Hermano contó cómo se encuentra y el motivo de su internación: “Hoy a la madrugada no podía dormir, no podía respirar. A las tres de la mañana me quedé sin aire, me subí al auto y me vine al sanatorio. Estoy internado en la clínica La Lomas con una neumonía bilateral”.

Asimismo, cabe recordar que Alfa ya fue internado de urgencia en marzo cuando ingresó a Gran Hermano por unos días, pero debió dejar el juego antes de lo previsto porque comenzó a sentirse mal y tenía una arritmia.

Por su parte, el Mago sin Dientes, amigo del ex Gran Hermano, contó que le pasó: “Estuvimos en Neuquén el fin de semana por unos shows y por el clima terminó el domingo tosiendo mucho. Comenzó a faltarle el aire, se fue a las 3 de la mañana a la clínica y ahí quedó internado”.