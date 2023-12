Ale Maglietti contó el mal momento que pasó con un profesor en la universidad: “Me echó”

La reconocida abogada y modelo, Alejandra Maglietti, abrió su corazón durante una reciente entrevista en el programa Entre Nos (Net TV), conducido por Tomás Dente, donde compartió el momento más difícil que enfrentó durante su paso por la universidad.

A pesar de haberse graduado como abogada, Maglietti confesó que hubo momentos en los que estuvo al borde de abandonar sus estudios debido a una experiencia traumática con un profesor. “Tuve experiencias negativas y muy positivas dentro de la universidad”, expresó, antes de detallar el incidente que la marcó.

Cuál fue el momento incómodo que vivió Ale Maglietti en la universidad

La modelo relató con pesar cómo un profesor la expulsó de clases debido a prejuicios hacia su profesión como modelo, diciéndole que no podía evaluarla. “Un profesor que me echó de clases por tener un prejuicio hacia mi persona y decirme que no me podía evaluar”, reveló con tristeza.

Maglietti atribuyó este maltrato a su trabajo en el mundo de la moda, destacando la discriminación que enfrentó por su labor como modelo. “Tuve mucho apoyo de algunos profesores, y, de otros, lo peor de la discriminación porque tenía una profesión o porque salía en bikini”, lamentó.

La situación llegó a ser tan humillante que estuvo a punto de abandonar la carrera. “Pasé tanta vergüenza con ese profesor… fue muy humillante la situación de sacarme. (...) A mí me iba muy bien y que me saque del salón al momento de dar un examen y que todos lo vieran, sentí que fue una humillación”, recordó.

A pesar de este oscuro episodio, Maglietti destacó que también encontró apoyo en su camino académico. “Tuve una profesora que gracias a ella me recibí. Me acompañó de una manera increíble, me llamaba por teléfono a mi casa”, reveló emocionada.

La modelo subrayó la importancia de tener personas que la apoyaron en el ámbito académico. “Me emociono porque no es muy común que uno tenga ese tipo de mentores en determinados lugares”, señaló. A pesar de los obstáculos, Maglietti logró su objetivo.