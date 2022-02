En la noche del miércoles, vecinos del barrio Roulet de Eldorado incendiaron la casa de una familia que, según ellos mismos afirman, estaría involucrada en varios robos en la zona.

Andrea, una vecina del barrio relató a medios locales, que al programa “ya no sabemos qué hacer porque la Policía no hace nada y esto no da para más. Todos los vecinos estamos unidos, reclamando y no hacen nada”.

Vecinos de barrio Roulet de Eldorado incendiaron una casa de supuestos ladrones. Foto: Norte Misionero

Agregó además que “roban cables, objetos de las viviendas y de la Escuela. Vivimos con miedo y algunos están armados porque están cansados de hacer la denuncia y que no hagan nada”

Con respecto al incendio, la mujer explicó que “la gente se cansó y empezó a tomar medidas de otra manera porque la Policía no responde. Se juntaron los vecinos a romper la vivienda y después la prendieron fuego”

Ayer, vecinos se reunieron con la Policía de Misiones para tratar el tema de la inseguridad, donde exigieron una solución a la problemática.

Según María, otra vecina del lugar, informó que “pedimos un destacamento para que este presente y nos de más tranquilidad, porque vivimos con temor, no podemos ni dormir a la noche porque pensamos que pueden hacer algo”, aseveró.

Además, señaló que si la problemática continúa “no les quedará otra que manifestarse junto a todos los vecinos”.

Fuente: Eldopolis