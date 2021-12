Un vehículo colisionó un cartel de Estrellas Amarillas en Eldorado.

El pasado jueves, un vehículo no identificado embistió el guardrail y terminó arrancando el cartel de Estrellas Amarillas en homenaje a Ivo Korner, quien murió en un incidente vial en ese lugar. El impacto se produjo sobre la Ruta Nacional N°12, lado sur del viaducto en el kilómetro 6 de la localidad de Eldorado.

En declaraciones, María Virginia Araujo, madre de Ivo e integrante de la ONG Estrellas Amarillas, aseveró que “es lamentable que pase esto y justamente con ese cartel que está en el lugar donde mi hijo perdió la vida a consecuencia de una imprudencia por alguien detrás del volante”.

Explicó que “no tenemos un informe de nadie, no escuchamos en los medios, no hemos visto en las redes sociales lo que ha sucedido y sí me ha llamado un colega (docente) para contarme lo que vio”.

Para concluir, Araujo indicó que “ese cartel significa que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen detrás del volante y es concientizar sobre donde hay una Estrella alguien perdió la vida”.

Fuente: Norte Misionero