Alrededor de tres focos simultáneos fueron los que se registraron en zonas urbanas y rurales lindantes al área natural protegida en San Pedro. Tiene una superficie de 92 hectáreas con el fin de conservación de la araucaria, especie Monumento Natural Provincial. “Se estima se quemaron entre 5 a 10 hectáreas”, adelantaron.

A pesar de la máxima alerta climática vigente por riesgos de incendios forestales y la disposición N°293 del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables que prohíbe realizar quemas o realizar todo tipo de uso del fuego por los riesgos extremos de propagación del fuego, siguen apareciendo focos ígneos en zonas de gran vegetación.

La mayor tragedia ambiental se registró en esta oportunidad en el Parque Provincial de la Araucaria, en San Pedro, donde los bomberos voluntarios, policías, brigada de la municipalidad sanpedrina y guardaparques combatieron tres focos de incendios simultáneo que afectaron al área protegida en casi 9 hectáreas, de las 92 hectáreas en total que tiene de superficie el parque, pero que además obligó a voltear algunos ejemplares y la vegetación del lugar para poder frenar su avance.

El pino Paraná o araucaria angustifolia es una especie en peligro de extinción, declarada Monumento Natural Provincial. Este ambiente natural es propicio para el hábitat del coludito de los pinos o el Loro vinoso, otra de las especies de aves en peligro de extinción de la Selva Misionera.

Un nuevo foco de incendio afectó parte del Parque Provincial de la Araucaria. Misiones Online

“Es un incendio de gravedad por la importancia ambiental del área, más de la superficie, es un sitio que junto al Parque Provincial Cruce Caballero y la Reserva Estricta San Antonio, protege este último bloque de araucarias nativas y su ecosistema, es lamentable realmente”, expresó el guardaparque.

Asimismo, agregó que hubo varios focos en la zona, uno de ellos amenazando ingresar en una reserva privada en la zona del Paraje Esmeralda, en el área de la Reserva de Bisofera Yabotí. “Estamos frente a una situación de alto riesgo, no hay que quemar”, recalcó el guardaparque.

Un nuevo foco de incendio afectó parte del Parque Provincial de la Araucaria. Misiones Online

A su vez, en el área había personal reducido ya que hay guardaparques que se encuentran participando del curso de capacitación en combate de incendios forestales que se dicta esta semana en Apóstoles, a cargo del Sistema Nacional de Manejo de Fuego.

“El año pasado, incluso antes de los incendios graves que se enfrentaron en la Reserva Yabotí, solicitamos la capacitación contra incendios para los guardaparques. Nuevamente, más allá de todo lo que desde Ecología señalan como avances para la lucha contra incendios y que en estos momentos se lleve adelante el curso, ya estamos otra vez con la emergencia. Falta formación, entrenamiento y también faltan recursos, equipamientos, y un trabajo de educación ambiental con la comunidad en el territorio”, indicó.

Un nuevo foco de incendio afectó parte del Parque Provincial de la Araucaria. Misiones Online

“La gente no toma conciencia, y está en real riesgo las áreas naturales de la provincia frente a esta situación. Es preocupante porque de no atacar las causas, que son por negligencia o intencionalidad de quemar, sigue siendo por responsabilidad de las personas que no evitan el fuego. Es un tema cultural y de educación ambiental. Se necesitan más recursos y agilizar la gestión para poder hacer frente a esta problemática porque se vienen meses complicados en las condiciones climáticas”, concluyó.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest