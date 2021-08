Una pareja de ancianos del barrio Itatí ubicado en el kilómetro 9 de la localidad de Eldorado está solicitando ayuda a la comunidad debido a que el incendio de su vivienda los dejó, prácticamente, con lo puesto. Olga Silvero, víctima, comentó que lo perdieron todo. “Todo ceniza quedaron mis cositas”, contó sumida en la tristeza.

Entre las cosas que se le quemaron hay que enumerar las documentaciones personales y también las tarjetas de cobro de sus beneficios y también de la obra social.

El siniestro ocurrió el pasado jueves a la noche cuando la pareja de ancianos fue a visitar a un hijo que estaba celebrando su cumpleaños. Apenas media hora después de haber salido, los moradores fueron avisados que la casa estaba incendiándose.

“Yo no creí que era para tanto, pensé que era una quemadita así nomás”, dijo acongojada Silvero. Pero al llegar “me encontré que mi casa ya no estaba”, describió. Aparentemente, el inicio del fuego fue a causa de un cortocircuito.

La pareja, por estos días, están cobijados en una pequeña pieza cedida por uno de sus hijos. Ella es hipertensa y padece una cardiopatía.

Es por esa razón que están solicitando la ayuda de la comunidad. Cualquier aporte puede ser acercado a la calle Julio Sosa 528 del mencionado barrio. “Estamos necesitando de todo”, imploró la mujer.

Fuente: Norte Misionero