Micaela Staggemeier es una joven modelo misionera oriundo de Eldorado y el sábado pasado fue brutalmente golpeada por su ex pareja Manuel Alejandro D. a quien ya había denunciado penalmente el año pasado. Esta mañana familiares y amigos realizaron una marcha para pedir Justicia

Según narró la joven, el sábado por la noche al salir de un bar donde había estado con dos amigas, Manuel las pasó a buscar en auto junto a otros dos amigos. Tras dejar a sus compañeras comenzó a agredirla verbal y físicamente.

“Me empezó a hablar del pasado, de cosas que me lastimaron y dolieron. Se burlaba de traumas que quedaron en mí. Fue ahí que decidí irme y bajarme del auto”, narró en diálogo con Canal 9 Norte Misionero.

Al descender del vehículo en búsqueda de un remis, su expareja la siguió y empezó a golpearla en la calle, todo bajo la mirada de sus dos amigos. “Me agarró del cuello, del cabello, me revoleó por el aire como si fuera un juguete y cuando me suelta, voy para la remisería, pero no vi a ningún remisero. Yo lo único que quería era irme a casa”.

Los jóvenes que se encontraban dentro del vehículo se ofrecieron llevarla a su casa, pero el agresor ingresó al mismo auto y una vez adentro la sostuvo contra su regazo y comenzó a darle entre unas 15 y 20 piñas en el rostro, diciéndole que se callara.

Llegaron hasta el ACA que se ubica en la zona céntrica de Eldorado y gracias al auxilio de una amiga y su novio escapó de la situación. Llamaron a la Policía y tras intentar huir, los uniformados, lo redujeron y lo detuvieron.

Micaela permaneció en el Hospital de Eldorado en observación y con suministro de suero. Hoy sus amigas marcharon frente al Juzgado Penal pidiendo Justicia.